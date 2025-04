El alcalde de Zahara de los Atunes, tras ser detenido en las obras de una plaza de toros: «Voy a luchar»

El alcalde de Zahara de los Atunes, el independiente Agustín Conejo, llama a este periódico nada más abandonar el cuartel de la Guardia Civil de Barbate, a las nueve y media de la noche. Ha pasado más de doce horas arrestado tras entorpecer las labores de adecuación de un terreno municipal sobre el que se instalará una plaza de toros portátil para la celebración de un festival con los primos Cayetano y José Antonio Canales, últimos eslabones de la señera dinastía torera barbateña.

El alcalde arrestado explica a este periódico que frenó a los operarios porque «no había sido informado de nada». Aunque este festejo taurino lleva semanas anunciado, promocionado y autorizado por la Junta de Andalucía, el alcalde de esta entidad local autónoma (ELA) «no sabía nada». Dice que durante los últimos días había solicitado información al Ayuntamiento de Barbate, pero que «nadie» se puso en contacto con él.

Sobre la motivación de este acto, Agustín Conejo niega que responda a un origen antitaurino: «Mi partido es independiente, está conformado por vecinos de todo tipo de ideologías. Aquí sólo luchamos por el bien y los intereses de Zahara de los Atunes».

Al parecer, el alcalde obligó al operario a parar la máquina con la que acondicionaba el terreno «porque ellos dicen tener autorización para el montaje de una plaza de toros, pero la máquina estaba moviendo tierra y para eso se necesita una licencia menor de obra». Conejo asegura haber pedido esa documentación, sin éxito.

Minutos después de ese incidente se personó una pareja de la Policía Local de Barbate, según él «instigada» por el delegado de Seguridad Ciudadana, que lo detuvo. «Aunque no estaba de acuerdo, no me he opuesto», dice. El alcalde asegura haber actuado «en defensa» de su pueblo: «Si se saltan las normas y pisotean mi pueblo, yo voy a luchar por defenderlo».

Más temas:

Zahara

Barbate

Cadiz

Antitaurinos

Toros