Se percibía ayer en el ambiente de la plaza la ilusión de ver toreros jóvenes, algo que demanda la afición y el toreo. La apuesta de la empresa Pagés por la juventud podría y debería ser más rotunda. Más valiente. Si hay toreros que no ... deciden irse después de muchos años no pasa nada por sentarlos o no darles el trato que está empresa da a determinados toreros que ya han dicho todo o casi todo en el toreo. Por eso cada día que pasa tiene más categoría El Juli y su forma de irse del toreo.

A mí me apetecía mucho el cartel de ayer como me hubiera gustado ver acartelado a Fernando Adrián, Juan de Castilla, Clemente o un torero menos nuevo pero que por sus últimas faenas y su forma de entender el toreo tenía que estar en Sevilla, como el malagueño Jiménez Fortes. La oreja de Lama de Góngora, la vuelta al ruedo de Calerito y la de Samuel Navalón fueron fruto de la ambición e ilusión que tuvieron ante la corrida tremendamente pareja y sevillana que trajo Ricardo Gallardo, que le faltó fondo o raza en el último tercio pero que dejó embestidas extraordinarias y un cuarto toro muy completo. Hay que pensar en el futuro y en la afición entendida de esta plaza de Sevilla que no sólo acude a ver nombres sino toreros con ganas de abrirse camino y con la hierba en la boca.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión