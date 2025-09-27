Suscríbete a
Concha de Oro para 'Los domingos', un arrebato de fe y de gran cine

Feria de San Miguel

Daniel Luque sublima el temple antes del choque de trenes en la Maestranza

El torero de Gerena se inventa a cámara lenta una faena al natural y corta la única oreja (a Borja Jiménez el palco se la negó con la misma petición) en vísperas del 'agarrón' entre Morante y Roca Rey

Y Pablo Aguado paró el tráfico

La izquierda de Luque con un quinto de mucha clase por ese pitón
Rosario Pérez

Rosario Pérez

Sevilla

Era 27 de septiembre solo porque el calendario así lo fechaba, pero la mañana fue de 27 de abril. Con el sol derritiendo los puentes, con el Guadalquivir como una cuchara de plata, con las calles colmadas de color, de alegría y de clavel ... reventón en la solapa de los caballeros y en el pelo de las guapas. Por República Argentina caminaba la chavalería –un grupo de diez o doce con la camisa recién planchada– en dirección a la Maestranza. Habían comprado dos décimos a la lotera de la suerte, la de los tres millones, la de la administración que soñaba con el Gordo. Ya en los alrededores de la plaza, el más espabilado preguntó a dos reventas si tenían entradas a buen precio para ‘la de Morante y Roca, la de Roca y Morante’. Entre todo lo recaudado –unos ponían un billete rosado y otros el azul– sumaron para una sola entrada de doscientos y pico euros. Y junto a una torera estatua se echaron a suerte su única carta. Solo uno entrará este domingo, como solo a uno le tocaron los tres millones de la Bonoloto, mientras los demás se quedarán esperando en la Puerta del Príncipe. «¡Mía!», se oyó. Eran las dos del mediodía y el calor apretaba.

