Sergio Rollón continúa en la UCI porque «se le ha hinchado la pierna», pero «está vivo, que no es poco, y estable»

Espeluznante fue la cornada que sufrió Sergio Rollón en Valdetorres de Jarama. El tercer novillo le prendió en la suerte suprema, dejando helados a todos los presentes, que se dieron cuenta de que no se trataba de una cornada más. El parte médico era escalofriante: «Cornada en el triángulo de Scarpa, con hemorragia severa, de dos trayectorias: una lateral y otra inferior que afecta tanto a la arteria como a la vena femoral». Salía la sangre a borbotones cuando el animal le sacó el pitón, y así lo llevaron a la enfermería, donde, gracias a Dios, un ángel de la guarda llamado Juan Antonio Arsanza, le esperaba con su equipo.

«Yo creía que se nos iba. Era una cosa muy, muy estresante, sentía una incapacidad...», cuenta a ABC el doctor Arsanza. «Hicimos lo que pudimos con los medios que teníamos», que fue salvarle la vida. «Exploramos directamente la arteria femoral, por si era un sangrado arterial, que suele ser lo más peligroso. Vimos varias roturas hasta ese nivel, y creíamos que lo teníamos controlado ligando eso, pero luego seguía viendo sangre de la parte más inferior y profunda del muslo, y tuvimos que empaquetar porque había que hacerle transfusiones, con el riesgo de hubiera una parada en cualquier momento». Instantes de máxima angustia, hasta que llegó el helicóptero del Summa 112.

«Yo no sabía si iba a llegar vivo al hospital o no, porque estaba muy mal», dice el cirujano, que agradece la actuación de los sanitarios, y de su equipo, que «era el que yo habría escogido para estar en un momento así, que espero que no se repita. Gracias a todos está vivo el muchacho». Once años lleva de cirujano taurino, «y ésta es la cornada más grave que he visto. Lo que no da más miedo es la hemorragia, y ésta se lleva la palma. Perdió más de cuatro litros».

Tras salvarle la vida en esos primeros y complicados momentos, aunque el doctor señala también a los médicos del hospital La Paz de Madrid como hacedores del milagro, no ha vuelto a hablar con Sergio, aunque «hoy sé que está vivo, que no es poco. Está en la UCI todavía, y está consciente y ha habido gente que ha hablado con él».

Para esa última hora, hablamos con Luis González, apoderado de Rollón: «Hoy nos han dicho que se le ha hinchado la pierna, porque no está regando del todo bien». Pero el chaval ya está consciente, y, aunque todavía no se da cuenta de la gravedad de la cornada, «está bien, está estable, está favorable, no le duele y está contento». Como indicaba el médico, va a seguir en la UCI, aunque habían barajado la posibilidad de trasladarlo hoy a la habitación, «pero han dicho que no porque tienen que seguir haciendo pruebas». Aunque las noticias son tranquilizadoras, por que «nos han dicho que creo que es normal». Desde el hospital sólo informan que todo sigue el ritmo normal, y que «evoluciona favorablemente».