FERIA DEL PILAR

Sergio Galán y Diego Ventura comparten la puerta grande

Cortan dos orejas cada uno a la buena corrida de Sánchez y Sánchez

La afición clama la defensa de la Diputación ante otro sainete ganadero

Ventura y Galán salen a hombros del coso de la Misericordia
Zaragoza

Sergio Galán se ganó la puerta grande a las primeras de cambio, sin esperar a más. El toro que abrió plaza resultó extraordinario de temple e incansable en sus embestidas. A su altura estuvo el madrileño en una actuación que fue siempre a más ... en el arrebato. Cuajó intensos momentos desde el rejón de castigo, banderillas, las cortas hasta el fulminante rejonazo. Dos orejas y feliz en la salida a hombros.

