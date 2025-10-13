FERIA DEL PILAR
Sergio Galán y Diego Ventura comparten la puerta grande
Cortan dos orejas cada uno a la buena corrida de Sánchez y Sánchez
La afición clama la defensa de la Diputación ante otro sainete ganadero
Zaragoza
Sergio Galán se ganó la puerta grande a las primeras de cambio, sin esperar a más. El toro que abrió plaza resultó extraordinario de temple e incansable en sus embestidas. A su altura estuvo el madrileño en una actuación que fue siempre a más ... en el arrebato. Cuajó intensos momentos desde el rejón de castigo, banderillas, las cortas hasta el fulminante rejonazo. Dos orejas y feliz en la salida a hombros.
Sí arrebatado anduvo Galán, lo de Diego Ventura, especialmente con el quinto, fue el disloque. Todo muy reunido, dejándose llegar muy cerca los pitones. Jugando con el bueno de Sánchez y Sánchez en terrenos cada vez más comprometidos, citando muy en corto y provocando entusiasmo. Aún faltaba el par a dos manos sin cabezada antes del contundente final. Rotundidad en el doble trofeo.
Corta dos orejas y sufre traumatismo cranoencefálico con una descastada corrida de Juan Pedro
Lea Vicens estuvo fácil con el tercero en una faena de poco relumbrón y más ambiciosa en el que cerró plaza en una lidia aplaudida mal rematada a espadas.
Galán en el cuarto, con menos gas, se dispersó con el rejón de muerte, como le pasó a Ventura en el segundo.
- Plaza de la Misericordia. Lunes 13 de octubre de 2025. Última del Pilar. Se lidiaron toros de Ángel Sánchez y Sánchez, de buen juego. Destacó el extraordinario primero.
- Sergio Galán, rejonazo (dos orejas). Dos pinchazos y rejón trasero (ovación).
- Diego Ventura, dos pinchazos, rejón y descabello (ovación). Rejonazo (dos orejas).
- Lea Vicens, dos pinchazos y dos rejones (silencio). Pinchazo, medio rejón y siete descabellos. Dos avisos (aplausos).
