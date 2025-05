Seis confirmantes se juegan sus sueños en la Feria de Madrid

San Isidro volverá a ser, un año más, la feria de las confirmaciones. Seis jóvenes debutarán en la plaza que quita el sueño, pero que se los da a los que se entregan. Será su oportunidad para dar un golpe sobre la mesa y llamar a la puerta de todas las ferias. Aunque actualmente cada vez se confeccionan antes, muchas veces con poca variedad, sí les sirve como escaparate para que profesionales y aficionados se fijen en ellos y puedan conseguir sus objetivos y ambiciones dentro de tan dura profesión.

Clemente

Dureza que ha comprobado en sus propias carnes Clemente. Hace diez años toreó en Las Ventas como novillero. Ahora le toca abrir la feria, lo que ve como «una gran responsabilidad, pero también una recompensa de muchos esfuerzos y de varios años de lucha». Tomó la alternativa en Zamora en 2016, pero pocas veces más ha pisado España. Y sabe que necesita un triunfo en la Monumental, porque, aunque en Francia «ya tengo ambiente y los aficionados me están descubriendo», Madrid es el primer paso para abrirse camino en aquí. «Y en el mundo taurino entero», apunta. Con un concepto muy clásico (Simón Casas dijo que era la 'reencarnación' de Pepe Luis Vázquez), «tengo la ambición de que guste mi personalidad y me pueda abrir camino por España».

Y considera que llega en el momento perfecto la oportunidad soñada: «Ha sido un camino largo, pero creo que hubiera sido precipitar ir antes. Ahora estoy en un momento de cierta madurez, un momento de también haber toreado lo suficiente para llegar a Madrid y no estar sin experiencia. Así que yo creo que esto también quita un poco de presión y me permite llegar con la seguridad que he adquirido durante estos años». Además, el cartel no puede ser más del gusto de Madrid, con toros de Victoriano: «Es un cartel muy importante. A Talavante le he seguido durante toda su carrera, y con Ortega he coincidido de novillero y admiro su concepto del toreo, su pureza y me encanta saber que vamos a hacer el paseíllo por primera vez de matadores».

Alejandro Chicharro

El día del patrón será el turno de Alejandro Chicharro, torero que volverá a la Monumental tras salir triunfar la pasada temporada: «Salir por la puerta grande es algo que no se puede explicar». Con dos meses exactos de alternativa trenzará el paseíllo en 'su' plaza, y «la ilusión y las ganas son tremendas, y también de que el aficionado de Madrid vea mi evolución como torero».

Pese a la juventud, nota que se va adecuando al toro, aunque la mayor diferencia «es miedo que paso», dice entre risas. «Sí que se nota, porque es una primavera más. No es lo mismo engañar a tu primo pequeño que a tu padre. Con los toros es igual, aunque son mucho más francos, porque es una embestida distinta en la que van más de verdad desde el principio». Y remarca que la afición venteña va a ver un torero distinto: «Lo poquito que llevo he visto una evolución como torero tremenda y enorme, y ojalá que siga creciendo y me den alguna oportunidad para que sea constante. Por suerte, tengo ahora Madrid a menos de una semana para poder ganármelo».

Diego San Román

En estos duros momentos para la afición mexicana, qué bueno es que sigan saliendo toreros. Es el caso de Diego San Román, que tuvo mucho ambiente de novillero en España, pero la pandemia paró esa buena inercia, «aunque a veces no sabemos. También a lo mejor me benefició para profundizar en mí, porque al final cuando estás bien como persona, estás completo y tienes a Dios en tu vida, lo reflejas en el ruedo y en tu madurez como torero». Así que, con esa madurez que agradece a Dios, llega ilusionado, para recuperar «el ambiente que tenía de novillero, porque aquí hay que ganarse todo tarde a tarde». Y la feria es el mejor escaparate: «Torear en esa plaza no es fácil, menos en San Isidro, pero es para lo que te preparas».

De padrino actuará Curro Díaz, «un maestro, tiene muchísima clase y a mí me encanta», y Román será el testigo: «es un gran torero, que se deja todas las tardes el alma en cada muletazo». Se enfrentará a la corrida de Fuente Ymbro, que «es completamente distinta al toro mexicano, porque el de acá hay que torearlo muy despacio, hay que empujarlo y hacerle las cosas con mucho tacto, pero ése es casi lo contrario, porque empuja, tiene mucha movilidad, hay que estar muy vivo con ellos». Aunque este fin de semana continúa toreando al otro lado del charco, «he tenido la oportunidad de estarme preparando mucho en ganaderías en España, y creo que le estoy cogiendo la tecla a las embestidas».

No podemos olvidar la situación en México, que nos tiene muy preocupados a todos: «Está complicado el tema, pero estamos confiando en que el gobierno no se va a dejar influir por intereses económicos y va a dejar que la ley actúe porque los profesionales vamos a meter amparos y vamos a hacer mucho ruido para que la ley nos dé la razón».

Rafa Serna

El segundo 'No hay billetes' de la feria se colgó para la confirmación de Rafa Serna, que bien sabe lo que es entregarse en la Cátedra del toreo, y las consecuencias que eso puede tener: un novillo le partió la femoral en el 2017 en «la tarde más importante de mi carrera, el día de la cornada más fuerte que he sufrido». Pero el sevillano también vio a una afición entregada: «Le debo mucho a esta plaza, porque, si hubiera metido la espada, habría salido por la puerta grande». Ahora llega el momento de esa tarde por la que tanto ha luchado durante estos años: «Necesito de un triunfo realmente fuerte, y Madrid es la que me puede ayudar a ese salto».

Compartirá cartel con Urdiales y Roca Rey. Con esos compañeros, en especial el cóndor peruano, normal que se acabara el papel. «Me lo esperaba, por ser un cartel tan fuerte. Eso me hace ilusionarme muchísimo más, aunque aumenta un poquito la presión, pero espero que sea una tarde que cambie el signo de mi carrera y los aficionados vean el torero que se ha creado en la sombra». ¿Madrid o Sevilla? «El 29 de mayo, Madrid».

Alejandro Peñaranda

Alejandro Peñaranda ya sabe lo que es triunfar en la Monumental: hace casi dos años se alzó como triunfador del certamen Cénate Las Ventas. Tomó la alternativa el pasado agosto, y ya vive sólo por y para la corrida el 4 de junio: «Desde que te dicen que vas a estar acartelado, tu cabeza, por muchos compromisos que tengas antes, se va siempre a Madrid, y muchas noches te quita el sueño. Pero también hay días que te levantas y que piensas en cosas positivas, en que todo se va a dar bien y que puede ser un día que cambie tu carrera para siempre».

De momento no ha notado el parón de pasar el novillo al toro, y «quizás eso sea lo que me motive más de ir a Madrid: darlo todo para dejar una buena imagen y que la afición tenga ganas de volver e ir a verme. Y luego ir creciendo, porque creo que tengo mucho más que dar, e intentar torear en el máximo número de plazas y tener los máximos triunfos. Creo que eso es lo que busca todo torero, ¿no?».

Sabe lo que supone San Isidro, porque «ya no es estar anunciado en la plaza más importante del mundo, sino hacerlo en la feria más importante del mundo», y la responsabilidad es máxima, «porque sé que ahí no vale todo y que el aficionado de Madrid busca un torero que se entregue y que haga las cosas muy bien, y esa es la idea que llevo en la cabeza». Hará el paseíllo al lado de Escribano y Joselito Adame, «dos toreros con mucha raza y que no se van a dejar nada adentro. Entonces yo voy a intentar vaciarme y ganar la pelea».

Ismael Martín

La tauromaquia es tan internacional que hasta confirmará un torero nacido en Suiza. Aunque fue por casualidad, porque Ismael Martín es salmantino de pura cepa. «Confirma es otra meta cumplida». Cuenta con apenas un año de alternativa, y «poder volver a pisar Madrid, ya como matador de toros, y poder confirmar con un cartel tan bonito y con una ganadería de garantías y tan prestigiosa es todo un sueño». Ismael, joven alegre en la vida y en su toreo, sigue los pasos de su padrino como torero banderillero: «El maestro Fandi para mí es todo un ejemplo de esfuerzo, de sacrificio y de tesón, y es una maravillosa persona. Además me hace apretarme día tras día en la plaza cada vez que coincido con él».

El granadino es uno de los referentes de Ismael, y quien le ha dado los mejores consejos, sobre todo de cara a esta cita: «Me ha enseñado muchas cosas, y una de ellas ha sido a vivir la responsabilidad de otra manera. Son tardes que hay que dar gracias de estar anunciado. Así, si vas a disfrutar y haces lo que sabes, la gente va a disfrutar contigo». Sabe que depende su temporada de esta tarde, «pero tengo que ir con otra actitud distinta al año pasado, porque esa responsabilidad me hizo atascarme y bloquearme, así que tengo que ir más suelto».