San Juan deja un fin de semana lleno de triunfos y volteretas

Tras San Isidro, la temporada empieza a coger fuerza a lo largo y ancho de la Península. Son muchos los festejos que se celebran paralelamente, con ferias de la importancia de Granada, Alicante, Badajoz... sin olvidar la cita semanal en la Monumental venteña. ... Y en casi todos los festejos se están viviendo tardes intensas, con percances y puertas grandes.

Morante se está volviendo a cargar de una apretada agenda, para alegría de los aficionados. Y mayor alegría da verle: es imposible que no se salga hablando de él, de lo que ha hecho en el ruedo, o del pase antiguo que ha desempolvado. Se podría empezar el resumen semanal por Toledo, donde cortó una oreja a un toro de Daniel Ruiz tras unos naturales de ensueño y un inicio de faena a lo Sánchez Mejías, sentado en el estribo. Esa tarde del Corpus, en la que la plaza se llenó como no ocurría en 16 años, salió a hombros Roca Rey, que va a puerta grande por tarde.

Juntos torearon al día siguiente en Granada. Se retrasó la corrida por una fuerte tormenta, pero valió la pena la espera: fue una tarde apoteósica de arrebato roquista e improvisación morantista, que hizo que el púbico saliera toreando. El tercero fue Aguado, que también salió por la puerta grande, con dos faenas superiores. Y este domingo, José Antonio hizo lo propio en León, compartiendo triunfo con El Fandi, que está de aniversario. 25 años ha celebrado el granadino en su tierra, cortando dos orejas en sus dos citas, la primera con un encierro de Matilla con el que también salió en volandas Talavante; la segunda con una gran corrida de Victorino, que echó dos excelentes toros, el cuarto y el quinto.

Tampoco le está yendo mal a Talavante. Indultó este domingo un toro de Núñez del Cuvillo en Alicante, y salió a hombros junto a un exquisito Juan Ortega. La tarde anterior, salió a hombros el Cóndor de Perú aclamado por el público alicantino, pero también destacó otro nombre: Samuel Navalón. El valenciano sufrió una espeluznante voltereta que no le impidió salir a por todas en el sexto, vaqueros incluidos, al haber sido la cogida en una zona delicada. Y el domingo no se libraron de sustos en Hogueras: Marco Pérez resultó horriblemente prendido por el tercero de la tarde. «Cornada envainada en la parte posterior del muslo izquierdo con posible afectación en el nervio ciático», indicaba el parte médico.

En vaqueros también toreó al quinto Molina en Las Ventas. Comenzó con dureza la tarde madrileña: Luis David y el albaceteño fueron dramáticamente cogidos al entrar a matar sus primeros toros de un descastado encierro de Valdefresno. Lejos de quedarse en la enfermería, salieron como pudieron para demostrar que, a ganas, no les gana nadie.

Y es que ya se está viendo: la juventud viene llamando fuerte para que se es abra el paso que se están ganando. Como es el caso de Víctor Hernández, que sufrió una fractura en el cráneo (y le han descubierto un pequeño coágulo) mientras toreaba en Torrejón. Ya en Madrid demostró que quiere ser torero, y poco a poco van contando con él. Como ya le ocurrió a Borja Jiménez hace un par de años, y ahí sigue el sevillano, que triunfó en esa corrida del sábado.

Por otra parte, pero continuando el relevo generacional, Sergio Rodríguez, Jorge Molina y Álvaro Burdiel cortaron una oreja por coleta en las semifinales de una Copa Chenel que se está poniendo muy interesante, y en la que ya está en la final Daniel Crespo.

Y así llegará un verano más que atractivo, con un Morante que empieza a malacostumbrar al público (no olvidemos que sus broncas son muy toreras también), un Roca que no baja el pie del acelerador, y nombres ilusionantes, desde un Fortes que empieza a tener su sitio, hasta jóvenes que no tienen ni un año de alternativa, y que no están dispuestos a dejarse ganar la pelea bajo ningún concepto.