Encierro de San Fermín hoy, en directo

Tercer día de encierros de San Fermín la capital navarra. El fin de semana comienza con las carreras de los mozos delante de los toros de la ganadería de José Escolar. Sigue con ABC la narración del este sábado 9 de julio.

Como cada mañana no podemos olvidar los nombres de protagonistas, los astados, que son: Minerito (560 kg), Buencara (520 kg), Cazador II (510 kg), Posadero (540 kg), Chismoso (530 kg) y Cartelero (575 kg), Horquiñano I (500 kg)

Finalmente, Cazador II es el toro que no va a correr, se sabe que lo sustituirá el 21, pero todavía no han trascendido sus datos.

Había momentos en los que los toros no se veían entre tanta gente.

Pero no han embestido.

Se han visto algunos mozos tocando los pitones de los astados, algo que no se debe hacer.

No hay que olvidar que no se deben hacer cosas que pongan en riesgo a uno y al resto de corredores.

Todo apunta que no hay heridos por asta de toro. Crucemos los dedos.

La última hora del parte médico informa de 7 traslados, dos por cornadas en pierna y el resto son golpes y traumatismos. Los heridos son todos varones, mayores de 25 años. Además, comunican la salida de una ambulancia de la Plaza de Toros, pero no debido al encierro, sino por otros motivos de la fiesta.

