Siempre se dijo que las primeras ferias eran escaparates de posicionamiento, de marcar territorio. Los empresarios saben de la dificultad que siempre supuso cerrar los carteles de Fallas, Castellón, Sevilla… Todos querían situarse en la pole. Pero estas Fallas han demostrado que el taurino ... de hoy sólo se preocupa de no abrir plaza, el que puede, y de que los carteles sean lo más cerrados posibles y en las mejores fechas. En la mayoría de los casos para repartir culpas si la taquilla no es la esperada. ¿Y el toro? ¿No hay corridas con lujo y trapío en marzo? Porque telita lo de los toros en Fallas. Preocupante la deriva ya en la primera feria en plaza de primera.

Vale que haya que usar la fórmula del 3+3 en un año difícil para la cabaña brava después del recorte de cabezas en la pandemia y de la avalancha de festejos el pasado año. Porque la realidad, anunciada ya en el 'SOS' que lanzaron los ganaderos antes de Navidad en estas mismas páginas, es que va a ser una temporada jodida para los veedores del campo. Pero eso es una cosa. Y otra esa bajada de trapío, que no es trapío ni es nada. Animales de caras lavadas, sin remate y lo más grave: sin hechuras. Con la excepción de dos corridas: Montalvo, que puntuó con su seriedad (y ejemplares de alta nota, que para la divisa de Juan Ignacio Pérez-Tabernero debió ser el premio ganadero), y Jandilla, una corrida (que aunque tuvo algún 'torito'), de esas que llaman 'toreras'. Repaso de El Juli al resto. Tomen nota. Y sin olvidar su extraordinario paso ganadero, con dos novillos de vuelta al ruedo.

Por lo demás, qué poco lujo, qué falta de categoría. Incluso en la tarde más grande, la de Roca Rey con el único 'No hay billetes' fallero en una ciudad en la que se citan cientos de miles de personas. Que también es para hacérselo mirar... Y sin tele. Si bien es cierto que hubo carteles de ambientazo en torno a las figuras y flojearon los de la no concentración de figuras, pero eso daría para otro artículo.

¿Cómo hubiese sido una corrida completa?

El peruano triunfó, y ese triunfo tapó todo lo demás, pero no se pueden cerrar los ojos ante la birria de ganado que envió don Victoriano del Río. ¿No se sonrojó la máxima figura al ver semejantes toretes? Si usted es el mandamás en los ruedos y en los despachos, también debería serlo en el campo. Desde la ingenuidad, una piensa que nada más llegar al hotel el matador levantaría el teléfono para cantar las cuarenta a su veedor y, después, dirigirse al ganadero. «Oiga, yo, Andrés Roca Rey, Cóndor de los Andes y Jaguar del Perú, ¿acaso no merezco toros con más categoría en Valencia?». Seguramente eso no se produciría, porque como el peruano mandó en la plaza y salió a hombros, todos contentos... Pero, si yo fuese figura del toreo, que no lo soy, me llevarían los demonios. Porque para serlo, lo primero es parecerlo, cuidando y respetando todo, al toro lo primero. La soberbia de su excelencia en los ruedos, también a la hora de elegir corrida, por favor.

No fue la única figura, claro, porque hay que ver cómo fue la corridita donde Manzanares y Talavante se desataron. Visto cómo eran los del Puerto, Domingo Hernández y Garcigrande, daba pena pensar cómo hubiera sido una corrida completa sin combinar sangres como códigos de Dharma en los carteles. Pero eso es una cosa y otra enviar animales tan anovillados. Qué vergüenza. ¡En Valencia! ¿Y la señera de Victorino? Preocupante.

¿Qué opinarían de esto Camará, Florentino Díaz Flores, Pablo Lozano…? ¿Qué pensará Martín Arranz? Pues me lo imagino: nada bueno. La categoría de una contratación empieza por el toro y el respeto al que paga, señores taurinos. Pero claro hay más responsables: la empresa, los equipos veterinarios y gubernativos. Y la prensa, que con el sempiterno «por no perjudicar…» ¿Nos callamos?