Roca y Rufo, doble puerta grande en Castellón

Tomás Rufo y Roca Rey lograron abrir la Puerta Grande de Castellón de dos maneras totalmente distintas. El primero por la vía del clasicismo con sus buenas dosis de valor, mientras el peruano lo hizo haciendo valer su condición de auténtico número uno ... intentándolo o bien por la vía civil o por la criminal. En la tarde de hoy no fue posible por la primera, dada la nula condición de sus oponentes, pero lo hizo por la segunda, mostrándose muy superior a la nula condición de sus dos toros.

Tomás Rufo se mostró durante toda su actuación como un torero muy completo en todos los tercios. Lucidos fueron sus dos saludos capoteros, así como en los posteriores quites en los que intervino. Llevó la emoción al tendido en un emocionante inicio de faena de rodillas. Es verdad que pecó en esos inicios de ponerse demasiado cerca porque el toro le protestaba esos terrenos. Pero una vez acertó en darle sitio a las nobles embestidas del toro, el concepto clásico y toreo profundo sobre ambas manos aparecieron de repente. Una vez exprimido el toro, no le importó el pisar de nuevo terrenos de cercanías y elevarla emoción al tendido. Remató de una buena estocada que le valieron las dos orejas.

Otra se llevó del sexto, igualando así su triunfo en esta misma plaza del año anterior. El toro que tuvo mucha calidad durante la primera parte de la faena, pero que se vino a menos en el tramo final, le permitió a Rufo volver a expresarse de igual manera que ante su primero. Quizás un poco menos de obligación en los remates de los muletazos y el juanpedro le hubiese aguantado hasta el final. Pinchó en el primer intento cobrando después otra buena estocada.

No pudo lucirse Roca Rey en el saludo capotero ante su primero, pero logró un buen quite alternando las tafalleras con caleserinas. Comenzó de manera vibrante la faena de muleta en un inicio espectacular con pases cambiados por la espalda que conectaron de manera rápida con el público. El toro, aunque tuvo prontitud en los cites, no tuvo recorrido en los muletazos y le enganchó la muleta en los finales de los mismos. Roca, en vista de que aquello no terminaba de enganchar al público, optó por pisar terrenos de cercanías elevando de nuevo la intensidad de su labor.

Con el quinto, un ejemplar sin ninguna calidad pues resulto flojo y de embestidas descompuestas, Roca lo tuvo claro y su afán de salir a hombros, le puso en alerta y volvió a estrechar distancias viendo como la pasión volvía al tendido. Mató de estocada algo baja pero le fue concedido el trofeo por parte de la presidencia.

Sexto festejo de la feria de la Magdalena. Casi lleno. Toros de Juan Pedro Domecq, José María Manzanares, de sangre de toro y oro. Silencio y saludos.

No tuvo material idóneo Manzanares para triunfar en su primera comparecencia en esta feria. Pero también es verdad que al alicantino no se vio lo suficientemente motivado como para tratar de maquillar un poco su actuación. Esperemos que el domingo próximo cuente con mejores toros y Manzanares se muestre con más ilusión.