Comienza la histórica apuesta de Roca Rey con seis toros al grito de ¡Perú, Perú!

Gritos de ¡Perú, Perú! cuando Roca Rey apareció en el ruedo vestido de blanco y plata. De primera comunión, de regreso a a la niñez, de vuelta a esa inocencia en la que la ropa limpia se embadurnaba de tierra para soñar con faenas heroicas. ... No cabía una almohadilla más en la plaza de Acho, repleta hasta esa bandera roja y blanca en lo alto del tejadillo. En pie se pusieron los más de doce mil espectadores pra recibir a la máxima figura de este tiempo. Y en pie se mantuvieron durante el solo de trompeta en memoria de Rafael de Paula, el gran genio de arte de torear.

Y tras aquel minuto de silencio, de nuevo la ovación para sacar a saludar al protagonista de la tarde en su primera apuesta con seis toros. Tenía que ser en su cuna natal. Y en su cuna fue.

Fino como un junco Andrés, despacioso desde el saludo por verónicas y chicuelinas. Tenía buen son este Cafetín de Domingo Hernández, un galope prometedor, pero un latigazo del subalterno lo tiró y se quedó mermado, renqueante. Y tan solo las caricias de Roca lo sostuvieron, pero faltaba chispa para trepar, por lo que midió la faena con acierto. Hasta la gamuza la estocada.

Después de que el primero se lastimara, se aferró al segundo como si fuese el último toro de la tarde. Bárbaro desde el quite por saltilleras. Apretadísimo con un toro que salió suelto y al que había que tocar para que no marchar a su querencia. Pero Currito tuvo una perenne movilidad, algo rebrincada pero obediente y Roca formó un auténtico alboroto desde que se postró de rodillas con tres pases cambiado por la esppalda. Un lío formidable hasta las bernadinas finales con gritos de "¡sigues siendo el Rey!" en el sol mientras unos aficionados de Costa Rica se echaban las manos a la cabeza, asustados por el valor roquista. "Qué nivel de atrevimiento", decían. Y el asombro de la barrera con la estocada, de gran ejecución pero que necesitó del verduguillo. Primera oreja de la tarde.

Había interés por ver al toro de Paiján, la ganadería premiada c la vuelta al ruedo la tarde anterior.