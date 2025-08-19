Roca Rey dona más de 30.000 euros en material de toreo a las Escuelas Taurinas de Andalucía

Andrés Roca Rey, padrino del Proyecto de Fomento de la Cultura Taurina de Andalucía 2024, ha reafirmado su compromiso con la juventud con un gesto de gran calado: la donación de más de 30.000 euros destinados a las Escuelas Taurinas de Andalucía. Con esta iniciativa, demuestra que su cercanía con la juventud va mucho más allá de los tendidos. El diestro limeño quiere contribuir directamente al futuro de la tauromaquia, apoyando a los jóvenes novilleros que hoy se forman en las escuelas andaluzas -A.A.E.T. Pedro Romero- y que mañana serán los encargados de llevar a nuevos toreros y nuevos públicos a las plazas.

El propio torero destacó junto al presidente de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas Pedro Romero, Eduardo Ordóñez, que «las Escuelas no sólo forman toreros, también transmiten valores fundamentales para la sociedad y forjan a las futuras generaciones de la tauromaquia».

Este gesto se enmarca dentro de la línea de acción que Roca Rey ha venido desarrollando en la presente temporada, marcada «por su apuesta por la renovación y apertura de carteles en favor de los jóvenes toreros que comienzan a abrirse camino en el escalafón». «No me olvido de los que aún están empezando. Con esta aportación espero poder contribuir al futuro de la tauromaquia y al sueño de tantos jóvenes que, como yo un día, quieren alcanzar lo más alto», expresó el torero.

«La donación se repartirá entre las Escuelas Taurinas de Andalucía, reforzando sus programas de enseñanza, promoción y apoyo a nuevos talentos, con el objetivo de seguir garantizando la continuidad y el arraigo de la cultura taurina entre las nuevas generaciones», aseveró Roca Rey. También afirmó con rotundidad «mi apoyo a los jóvenes que se forman en las escuelas andaluzas, y también a los que ya comienzan a consolidarse en los ruedos, favoreciendo un relevo generacional imprescindible para la tauromaquia».

Recordemos que nos es la primera vez que el diestro muestra su sensibilidad hacia los más jóvenes. En 2023 ya se comprometió donando capotes y muletas a los alumnos de la Escuela Taurina de Valencia, en un gesto que simbolizaba su cercanía con quienes están dando sus primeros pasos en la profesión.