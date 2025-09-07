Cornada mortal en Perú a Álex Gavino, el joven que soñaba con ser torero

El novillero Robert Alexander Copertino Gavino 'Alex Gavino' ha muerto por «¡Que Dios te tenga en su Gloria, torero! Tu muerte duele y mucho a la tauromaquia peruana y mundial. Eres ejemplo de amor y pasión. Diste la vida por lo que amabas: el toreo. ... El toreo es puro, verdadero, mágico, bonito y muy peligroso en todos lados, España, Francia, México, Perú y en la China. Ahora eres inmortal». Estas eran las palabras que le dedicada Roca Rey en Instagram a Álex Gavino, de 28 años, su compañero y compatriota caído en las astas del toro.

Según informaba 'Perú Taurino', este joven que soñaba con ser torero murió el día 2: «El pasado martes 2 de septiembre falleció el novillero Robert Alexander Copertino Gavino 'Alex Gavino', de 28 años de edad, tras haber sufrido una grave cornada que le ocasionó heridas de necesidad mortal en el muslo, abdomen y axila. El hecho ocurrió durante la tarde taurina en honor a Santa Rosa de Lima celebrada en la improvisada plaza de toros del distrito de Chiquián, en Bolognesi (Ancash)». El novillo pertenecía a la ganadería Rupay.

Esta trágia noticia pone de relieve que los toros matan en cualquier plaza, ya sea de paisano o de luces. «De torero aficionado ingresó al ruedo», contaban en el noticiero de la tarde de TVPerú. Fue trasladado al hospital de la localidad peruana, donde falleció a causa de un cuadro hemorrágico.

Conocido por su entrega en el ruedo y por representar con orgullo la tradición taurina de su región. Su fallecimiento deja un vacío entre quienes veían en él a una promesa del toreo nacional. En el entorno taurino y en redes sociales, numerosos aficionados han expresado su pesar.

«Pienso en toros, sueño con toros.. Paso día a día esforzándome para lograr mis metas, tomando como modelo a grandes personas que me brindaron su apoyo y consejos en este mundo taurino .. El camino no es nada fácil, pero no me daré por vencido hasta lograr lo que mas anhelo... Ser Torero mi felicidad», escribía en 2017 en sus redes sociales. Ya es inmortal.