Cornada mortal en Perú a Álex Gavino, el joven que soñaba con ser torero

Roca Rey despide con un emotivo mensaje al novillero, que murió el 2 de septiembre durante la celebración de un festejo en honor a Santa Rosa de Lima en Chiquián: «Ahora eres inmortal»

El novillero Robert Alexander Copertino Gavino 'Alex Gavino' ha muerto por «¡Que Dios te tenga en su Gloria, torero! Tu muerte duele y mucho a la tauromaquia peruana y mundial. Eres ejemplo de amor y pasión. Diste la vida por lo que amabas: el toreo. ... El toreo es puro, verdadero, mágico, bonito y muy peligroso en todos lados, España, Francia, México, Perú y en la China. Ahora eres inmortal». Estas eran las palabras que le dedicada Roca Rey en Instagram a Álex Gavino, de 28 años, su compañero y compatriota caído en las astas del toro.

