Un convoy logra evacuar a 19 vecinos Cabezabellosa, el municipio cacereño cercado por las llamas
Agosto quema la mitad del suelo forestal que ha ardido en todo el año

FERIA DE LA ALBAHACA

Roca Rey: cuando tienes el cielo de tu parte

Sufrió dos espeluznantes cogidas sin caer herido y salió a hombros junto a Tomas Rufo

Joselito Adame anuncia su retirada este miércoles en Huesca

Instantes de la cogida de Roca Rey
Ángel González Abad

Huesca

En el toreo la suerte es algo fundamental. Buena o mala suerte, la fina línea que puede marcar el triunfo o la tragedia. De cara le cayó la moneda a Roca Rey. Suerte, o el cielo, que lo tenía de su parte. Con ... el quinto de la bien presentada corrida de El Pilar, el peruano estaba ya metido entre los pitones tras una faena entregada que no había sido redonda.

