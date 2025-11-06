Las retransmisiones taurinas baten récords en la televisión autonómica aragonesa

La televisión autonómica Aragón TV ha sido distinguida con el premio a los valores taurinos, que desde hace más de una década concede el Rincón Taurino El Mentidero, uno de los galardones de mayor prestigio de los que se conceden cada año en la ... Comunidad.

El fomento y apoyo a la tauromaquia y los espectaculares datos de audiencia de las retransmisiones taurinas que realiza el canal autonómico han sido determinantes para la concesión del trofeo de El Mentidero, integrado en la Casa de Andalucía.

En la presente temporada, las retransmisiones taurinas, tanto de corridas de toros como de festejos populares han batido récords de audiencia. Frente a la media de la cadena, que se sitúa por encima del 11 por ciento, las corridas de toros han conseguido unos niveles de audiencia del 19 por ciento, tanto los festejos de la pasada feria madrileña de San Isidro como los de las plazas de Zaragoza y Huesca.

Estos datos todavía se incrementan más en las retransmisiones de las populares vaquillas, este año desde los cosos de la capital aragonesa y la oscense, con mediciones que alcanzaron una media del 45 por ciento de audiencia, especialmente durante la pasada feria del Pilar.

«El respaldo de los aficionados al esfuerzo por la Fiesta que lleva a cabo Aragón TV con el equipo capitaneado por Javier Valero, ha sido determinante para decidir nuestro premio», señala el acta de concesión,

El Rincón Taurino El Mentidero entrega asimismo el trofeo Juncal a una trayectoria en el toreo, que ha recaído en el diestro José Ortega Cano. Los premios se entregarán el 8 de noviembre en la capital aragonesa.