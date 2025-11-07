Suscríbete a
ABC Cultural

Así queda la junta de la patronal de empresarios taurinos, «menos numerosa y más dinámica»

Rafael García Garrido, presidente de Anoet; Ramón Valencia y Óscar Chopera ejercerán de vicepresidentes

Anoet y el exilio de los GAR

Rafael García Garrido, en su despacho de Nautalia
Rafael García Garrido, en su despacho de Nautalia Isabel Permuy

ABC

Madrid

La Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (Anoet) cambia su estructura para adaptarse a los nuevos tiempos y buscar una mayor agilidad y efectividad en todas sus acciones.

Con la intención de consolidarse como la referencia nacional en la organización de espectáculos taurinos, ... ha llevado a cabo una importante reestructuración en su Junta Directiva, haciéndola menos numerosa y más operativa para dinamizar su toma de decisiones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app