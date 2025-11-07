Así queda la junta de la patronal de empresarios taurinos, «menos numerosa y más dinámica»

La Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (Anoet) cambia su estructura para adaptarse a los nuevos tiempos y buscar una mayor agilidad y efectividad en todas sus acciones.

Con la intención de consolidarse como la referencia nacional en la organización de espectáculos taurinos, ... ha llevado a cabo una importante reestructuración en su Junta Directiva, haciéndola menos numerosa y más operativa para dinamizar su toma de decisiones.

La nueva Junta estará compuesta por Rafael García Garrido (empresario de Las Ventas) como presidente, Ramón Valencia y Óscar Martínez Labiano como vicepresidentes y como vocales Nacho Lloret, Alberto García, Carmelo García y José María Garzón. En esta nueva etapa, Anoet contará con un presidente, dos vicepresidentes y cuatro vocales. Se ha decidido reforzar el poder ejecutivo de la junta directiva, pero al mismo tiempo se fomentará una mayor participación del socio y se trabajará para fortalecer la cohesión interna de la asociación.

