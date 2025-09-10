La pureza de Pedro Luis naufraga en el desierto de José Cruz

El primero bis era un novillo muy bien presentado. Pero como era eso exactamente, un utrero y no tenía aspecto de toro de Bilbao (como sí era el titular, devuelto por problemas de visión), fue bastante protestado en el buen saludo de Pedro Luis ... , que intentó estar variado y templado. No le rindieron muchas cuentas al peruano, muy dispuesto en todo momento, corriendo muy bien la mano al natural, y echando la alegría que le faltaba a su oponente.

Tampoco era para llamarle Depravado, pero lo cierto es que el cuarto de José Cruz salió ya sin humillar ni regalar nada. Rápidos los primeros tercios, comenzó por estatuarios en los medios Pedro Luis. Cuando ya pasó al toreo fundamental, pegó un derechazo de muchos quilates en la primera serie, con la figura encajada, antes de enlazarlo con el de pecho. Intentaba torearlo el chaval con mucha pureza, como si fuera bueno un novillo que no terminaba de ir fijo a la franela. Muy por encima y valiente estuvo el peruano.

También anduvo el público frío con Julio Méndez y Acuchillado, y eso que ya sí era un pedazo de novillo. Tras los rápidos primeros tercios, comenzó el chaval de rodillas y dio unas tandas muy buenas, componiendo con elegancia y pases de pecho largos, hasta la hombrera contraria. El novillo metía bien la cara, y le exigió Julio por ambas manos. Sin embargo, la estocada no cayó arriba, y solo saludó una ovación.

Bien jugó con los brazos Julio Méndez para recibir al quinto con el percal. Ordinario apretaba hacia las tablas los primeros tercios, y no tenía demasiadas ganas de embestir a la muleta de novillero, que comenzó por alto, para intentar relajar la figura, una vez tomada la distancia del animal, que salía suelto y desentendido siempre. Intentaba provocar la embestida Julito para ver si recordaba el de José Cruz que era un utrero bravo. Pero no tenía muchas ganas el novillo de recordar ni demostrar nada…

Varias veces perdió las manos el tercero, que tenía más motivos para ser cambiado que el primero, pero en esta ocasión no asomó el pañuelo verde del palco, teniendo que torear Jorge Hurtado a un inválido. Dispuesto estuvo el extremeño, pero era imposible, y habría sido mejor abreviar.

De nuevo estuvo voluntarioso Hurtado, desde el recibo a la verónica y el quite por delantales, templadito, hasta la larga faena. Los mejores pares vinieron a cargo de Miguelín Murillo, y que, aunque el novillo era igual de deslucido que sus hermanos, clavó dos pares muy buenos en la cara, con mérito. Sin probaturas, se puso a torear Jorge directamente, porque poco tenía Zocato. Y lo poco que tuvo, lo sacó con buen hacer, pese a su bisoñez. De nuevo adoleció del defecto de los tres novilleros toda la tarde: se pasó de faena, y por eso se vieron tantos pinchazos en los seis actos.