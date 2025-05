Primer sorteo de San Isidro: las cuadrillas apuestan por el quinto

Al lío. Este viernes comienza la feria más importante de la temporada. Durante un mes, Las Ventas será el epicentro de a tauromaquia. La lona estaba por la mañana sobre el ruedo, aunque el cielo estaba azul sobre la Monumental. Y qué mejor modo de empezar que con una ganadería que tantos toros extraordinarios ha echado en Madrid, como es Victoriano del Río. A los aficionados que presenciaban el primer apartado les gustaba especialmente el quinto, Ebanista, nombre insigne de la ganadería. Y las cuadrillas opinaban igual. «La corrida es fuerte, pero estamos muy contentos con nuestro lote», comentaba Jorge Fuentes, de la cuadrilla de Juan Ortega, al que corresponderá este nº 189.

Cerrará la tarde otro nombre importante: Soleares, para Clemente. El francés abrirá el ciclo isidril en la primera de las seis confirmaciones que se darán en la feria. Muchos compatriotas rondaban la Monumental a la espera de ver a su compatriota. El propio torero explicó a ABC que «en Francia ya tengo ambiente, y los aficionados me están descubriendo y siguiendo». La pasada temporada indultó un gran toro de Santiago Domecq en Dax, y tuvo grandes éxitos en otras plazas del país galo.

Ahora «tengo la ambición de que guste mi personalidad y me pueda abrir camino por España», y sabe que Las Ventas es el lugar indicado: «Uno sabe lo importante que es Madrid, la visibilidad que da y el respeto que conlleva un triunfo. Yo creo que uno puede triunfar en muchos pueblos y tener muchas condiciones, pero hasta que no haya pensado por este tribunal que es Madrid no se le reconoce en su justa medida. Por eso hay que ir a y que la afición se entregue con uno».

Quienes ya conocen la entrega de la afición son sus compañeros de cartel: Alejandro Talavante y Ortega. El extremeño ha salido un total de cinco veces por la puerta grande de la Monumental, y fue la plaza que eligió para reaparecer en 2022. Esa tarde justamente toreó un mano a mano con Juan Ortega, torero que podría considerarse 'consentido' de la afición madrileña, que le descubrió un 15 de agosto de 2018, y que con tanta ilusión le espera siempre. También porque se lo ha ganado el trianero.

La plaza, preparada para la primera tarde ABC

Imposible olvidar a aquel Beato de Esplá, el Cantapájaros del Juli, aquel Duplicado para soñar el toreo, o el Dulce de la feria pasada, que cuajó Borja Jiménez, entre otros muchos animales importantes de la ganadería madrileña que han derrochado bravura por el ruedo venteño. Esperemos que esta tarde no fallen las reatas, y pueda empezar la feria como se merece.