Presentan en Las Ventas la corrida homenaje a Victorino Martín, el ganadero revolucionario que siempre pensó en el aficionado

Velador volvió a Las Ventas. Frente a él se puso, cincuenta y siete años después, de nuevo Ortega Cano. Sólo que en esta ocasiones sin muleta. Era para presentar la Corrida In Memoriam, en homenaje al que para muchos ha sido el mejor ganadero del siglo XX: Victorino Martín. «Cien entradas o menos quedarán, va a ser un éxito de público», dijo Rafael G. Garrido, director de Plaza 1.

Que la tauromaquia goza de una extraordinaria salud no es algo que digamos solo los aficionados, sino que basta con mirar los datos: esta semana hay cinco 'No hay billetes' de las seis corridas. Además de los miles de espectadores que pasan por taquilla cada día, «es el San Isidro más difundido en abierto de la historia», gracias a las cámaras de Telemadrid, como dijo Garrido.

El 15 de junio, para cerrar San Isidro, tendrá lugar un plato fortísimo: Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez torearán con una ganadería fundamental en la carrera de los tres. Conocen muy bien a los toros de Las Tiesas, y los tres deben mucho a la divisa azulgrana. Presentes en el acto estaban, al igual que Carlos Novillo, consejero de Medioambiente de la CAM; Miguel Martín, director del CAT; y el mayor especialista de esa casa, Ruiz Miguel, que animaba a los tres espadas a superar su cifra de corridas de Victorino, «aunque van a pasar mucho miedo si lo hacen…».

«Victorino ha sido único. No va a haber otro hombre como él, porque vivía para la ganadería y para el aficionado», dijo el gaditano ante la sonrisa de orgullo del hijo del 'paleto de Galapagar'. «Soy el hijo de un revolucionario y es una suerte pero también una presión, porque no me lo ha puesto fácil, ha sido una responsabilidad. Pero él se fue tranquilo y feliz sabiendo que su obra no había caído en vano», explicó Victorino Martín García, también grandioso ganadero.

Abre la tarde Paco Ureña, y también el turno de palabras de los tres protagonistas: «Esta corrida es un reconocimiento a uno de los ganaderos más importantes. Es muy difícil tanto ser torero como ganadero, pero lo más difícil es perdurar en el tiempo, y él lo ha conseguido». Dos años seguidos lleva el murciano ganando la Oreja de Oro de la Asociación de la Prensa con este hierro además.

«Estar en una corrida de tanta categoría supone una responsabilidad muy grande, pero es un sueño», dijo Emilio de Justo, casi uno más de los Martín. Comenzó su andadura en el toro yendo a Las Tiesas, y conoce bien la casa. «Fue un hombre muy recto, con una idea del toro muy particular que hizo llevar a la ganadería a la cumbre con un toro muy especial», continuó diciendo sobre el padre, al que trató menos por las circunstancias. «No es fácil estar a la altura de su padre, pero creo que lo está superando con creces», explicó sobre el actual ganadero, al que conoce como si fuera de su familia.

Cierra la terna Borja Jiménez, que ha toreado menos corridas, pero su golpe sobre la mesa fue con esta ganadería una Feria de Otoño. Explicó que sus espejos han sido sus compañeros en este cartel, porque los tres saben lo que es chupar banquillo. «Me veía en ellos, en su lucha, y ahora verme anunciando con ellos es un lujo». «Tienes que estar muy entregado con esta ganadería, no te permite un error; pero le estoy eternamente agradecido a Victorino, porque un toro me sacó aquí a hombros, y a partir de ahí pude entrar en todas las ferias». Aquel toro se llamaba Paquecreas, algo que encajaba a la perfección para aquel momento de Borja, que creyó en sí mismo y reventó Las Ventas.

Los tres toreros han creído, han sabido esperar su momento y lo han aprovechado. Esperemos que el domingo 15 de junio puedan refrendar todo por lo que han luchado sin descanso, y puedan ver esos sueños cumplirse, como tanto se merecen.