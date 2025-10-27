Olga Casado: «Morante nos ha enseñado que hay que torear con el alma y olvidarse del cuerpo»

Olga Casado representa «la capacidad de cambiar el miedo en belleza, el riesgo en arte», según palabras de Paloma Segrelles, que moderó un coloquio el el Club Siglo XXI, protagonizado por la novillera y Mario Sandoval, reconocido chef, que se declaró el seguidor número uno ... de Olga. «Todo el valor que tiene y todo lo que ha cosechado en tan poco tiempo es digno de admirar», dijo el cocinero, que catalogó el festival de Vistalegre como «un día mágico, donde realizó una faena muy bonita».

Para la madrileña, aquel día fue «el día más feliz de día durante mucho tiempo. Toreé el 1 de diciembre pasado con las máximas figuras, en mi primer festejo con caballos y me jugaba todo». Y fue un antes y un después, «ya que pude cortar un rabo a mi primer novillo picado». Era la primera piedrecita de «un camino muy largo, pero pude poner una».

A día de hoy, el día más importante de Casado fue el pasado 12 de octubre, en un festival que pasará a la historia. «Nunca había visto en persona a los maestros Curro Vázquez o César Rincón, y poder estar en un cartel con ellos fue un sueño», contó sobre el festejo que además suponía su presentación en Madrid. «Pude encontrarme con un gran novillo de Garcigrande y cortar dos orejas. Llegaba con mucha incertidumbre y dudas, pero lo disfruté», explicó antes de agradecer a Morante el haber contado con ella para el homenaje a Antoñete.

No faltó la mención al Genio de La Puebla, que «ha dejado un vacío grande a la afición, porque es un torero irremplazable». Aunque ese hueco será difícil de ocupar, Casado considera que «ha dejado un legado que tenemos que coger los toreros jóvenes y enseñarlo. No seremos como él, pero tenemos que esforzarnos para que la tauromaquia siga vida y que los jóvenes sigan acudiendo a las plazas». ¿Qué es lo que más le calado del maestro?: «Morante nos ha enseñado que hay que torear con el alma y olvidarse del cuerpo, que pocos lo hacen». Y el cigarrero lo llevó al límite esta etapa final de su carrera.

«Olga representa el futuro de la tauromaquia. No hay tantas mujeres que quieren ser torero, pero cuando una mujer tiene talento, se le abren las puertas», dijo Berenice Lobatón, también presente en la mesa. Casado remarcó la dureza de este mundo para todos aquellos que sueñan con ser toreros, pero «yo lo voy a intentar hasta el final».

Y lo demuestra, hasta cuando tiene ganas de huir antes de algunas corridas: «A veces, cuando estoy en el patio de cuadrillas, pienso que si hubiera un conejo blanco, me iría corriendo detrás de él para meterme en su agujero, como Alicia. Pero me enfrento al miedo, lo domino… tengo la gran suerte de hablar con grandes figuras, y me dicen que es muy importante fortalecer la mente más que el físico». Figuras como Talavante, al que mencionó como primer referente, o Miguel Abellán, «quien me ha educado taurinamente», entre otros, con los que ya ha compartido paseíllo, ya que es habitual en la carrera de Olga el torear en corridas mixtas.

Con el madrileño no podrá torear, pero con el extremeño compartió cartel esta semana en Ecuador, de donde acababa de llegar cuando empezó el acto, y contó que nunca había viajado en avión, hasta esta temporada, que pudo cumplir otro sueño, yendo a Francia, ahora Latacunga, y en el futuro Venezuela o Colombia. «Yo quiero llegar a una afición joven. Quiero ser referente de mi generación, pero tanto de mujeres como de hombres», dijo Olga sobre lo que espera de su carrera, en la que «tengo una responsabilidad con el toro, que me está dando tanto que se lo quiero devolver».