Ya es oficial: Luis Manuel Lozano, nuevo apoderado de Roca Rey

Lo avanzábamos hace dos días en ABC: Luis Manuel Lozano había roto con Daniel Luque con la vista puesta en Andrés Roca Rey, el sueño de todo apoderado, el sueño también de este contrastado taurino de saga desde su ruptura con Julián López 'El ... Juli'. ¿Quién no va a querer apoderar al mandamás del toreo? Lozano tendrá ahora la responsabilidad, una vez más, de manejar las riendas de la carrera de la figura sobre la que recae el peso de la Fiesta.

Así lo ha hecho oficial el gabinete de prensa de Roca, que ya no dirige Joserrá Lozano -mucho más que director de comunicación en esta última etapa-, donde se dice: «El matador de toros Andrés Roca Rey afronta una nueva etapa en su carrera profesional y anuncia que a partir de este momento será apoderado por Luis Manuel Lozano».

Con esta nueva alianza, Roca Rey inicia «un ilusionante proyecto que combina juventud, ambición y experiencia. El objetivo común es continuar escribiendo páginas importantes en la historia del toreo, con el compromiso, la entrega y la autenticidad que siempre han definido al diestro limeño».

El torero peruano encara «con renovada motivación los próximos compromisos de su temporada americana, que continuará el próximo 2 de noviembre en Lima, en una cita muy especial en la que estoqueará seis toros en solitario, uno de los hitos más esperados de su carrera».

El runrún del apoderamiento, que ya había existido los últimos dos años, cogió pulso verdadero después de que Andrés anunciase en un sentido y cariñoso comunicado la culminación de una etapa junto a su hermano Fernando, un lazo de sangre, «un sueño de niños». Y el runrún adquirió certeza cuando ABC adelantó en exclusiva que Lozano había roto con Daniel Luque ¿para apoderar a Roca Rey? Para apoderar a Roca Rey, la máxima figura de este tiempo, una noticia que ha visto la luz públicamente este viernes antes de la reunión prevista el fin de semana.