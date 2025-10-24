Suscríbete a
Ya es oficial: Luis Manuel Lozano, nuevo apoderado de Roca Rey

Como adelantó en primicia ABC, la alianza ya es un un hecho: «El objetivo común es continuar escribiendo páginas importantes en la historia del toreo, con el compromiso, la entrega y la autenticidad que siempre han definido al diestro limeño», dice el comunicado

Los hermanos Roca Rey culminan su etapa profesional

Andrés Roca Rey, en su finca de Gerena
Andrés Roca Rey, en su finca de Gerena Matías Nieto
Rosario Pérez

Madrid

Lo avanzábamos hace dos días en ABC: Luis Manuel Lozano había roto con Daniel Luque con la vista puesta en Andrés Roca Rey, el sueño de todo apoderado, el sueño también de este contrastado taurino de saga desde su ruptura con Julián López 'El ... Juli'. ¿Quién no va a querer apoderar al mandamás del toreo? Lozano tendrá ahora la responsabilidad, una vez más, de manejar las riendas de la carrera de la figura sobre la que recae el peso de la Fiesta.

