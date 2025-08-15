Suscríbete a
ABC Cultural

LAS VENTAS

Los novillos que querían mimetizarse con el ruedo

Los de Aurelio Hernando no pararon de doblarse de manos y mirar a tablas, derrochando mansedumbre en la calurosa noche venteña

Sergio Rollón, tras la cornada más dura de la temporada: «El novillo quiso llevarse mi vida entre los pitones para hacer historia»

David López con el cierra plaza
David López con el cierra plaza TANIA SIEIRA
Alicia P. Velarde

Alicia P. Velarde

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Muy bonita fue la novillada que llevó Aurelio Hernando. Todos jaboneros, algún albahío, todos del color del ruedo venteño. Y debían sentirse tan mimetizados que decidían fundirse en uno, cayéndose los seis en varias ocasiones. Las fuerzas no les acompañaron, y no humillaron ni ... por asomo. Salían a la plaza, se lucían en sus preciosas hechuras, miraban a tablas, manseaban, y morían. Así, uno tras otro…

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app