Los novillos que querían mimetizarse con el ruedo

Muy bonita fue la novillada que llevó Aurelio Hernando. Todos jaboneros, algún albahío, todos del color del ruedo venteño. Y debían sentirse tan mimetizados que decidían fundirse en uno, cayéndose los seis en varias ocasiones. Las fuerzas no les acompañaron, y no humillaron ni ... por asomo. Salían a la plaza, se lucían en sus preciosas hechuras, miraban a tablas, manseaban, y morían. Así, uno tras otro…

Abrió la tarde un fino novillo mientras los abanicos se movían enloquecidos por los tendidos. Había que meter a Escribo casi debajo del peto para que fuera al caballo, porque si no, miraba distraído a cualquier cosa, al igual que salía suelto. Intentó quitar Valentín Hoyos por chicuelinas, pero el vuelo de una mosca hacía que el de Aurelio Hernando mirara para otro lado, así que desistió rápido. Aculado en tablas y doliéndose quedó tras las banderillas. Y así llegó a la muleta, reservón, parado, pasando sin decir nada, cuando decidía ir. Con todo, las cosas de la casta: cuando dejó Álvaro Seseña una estocada caída y delantera, el animal cayó muerto a los segundos, levantándose con sus restantes fuerzas, una última vez. Manseó toda la faena, pero vendió cara su muerte. Así es el toro bravo.

Le gritaban a Álvaro Seseña los suyos que llevara al cuarto en línea recta, cosa que no hacía… Pero es cierto que tuvo mérito ligar algunos muletazos a Telar, al que se había pedido la devolución, durante los primeros tercios. Casi en la segunda tanda, se le quedaba ya el novillo abajo. Volvió a buscarle las vueltas el madrileño, pero es que no las tenía. Y muy incómodo se puso en la suerte suprema.

Unas ganitas locas de saltar tenía Romanito, que apretaba hacia las tablas y salía suelto de los engaños. Brindó Hoyos a Miguel Martín, y se sacó al albahío a los medios, justísimo de fuerzas y sin humillaba ni queriendo. Aguantó paradas y miradas el novillero, que estuvo muy firme en todo momento. Tesonero, lo intentó por ambos pitones, pero de donde no hay, poco o nada se puede sacar.

Tres vueltas al ruedo se pegó el quinto para acabar siempre en toriles. Poco más hay que decir sobre su casta. Técnicamente estuvo muy bien Valentín, pero el bueno de Hechicero daba para lo que daba, es decir, bastante poco. Se volvió a pasar de faena, y el novillo se puso complicado para matarlo.

Fuerte -y de manera mejorable- se le pegó a Embrujo, que tuvo pelea de rabieta, más que de bravo. Principalmente porque no lo era. Fue difícil banderillearlo porque echaba la cara por las nubes, pero eso no es problema para Juan Carlos Rey, que puso un gran tercer par, mejor aún que el buen primero. Al centro del ruedo se fue con parsimonia David López a brindar el novillo de su presentación, al respetable, y por bajo se lo llevó a los medios. Se cayó el utrero en cuando le exigió lo más mínimo, podemos comprender. Intentó ligar el de Chinchón, y estuvo firme para alegría de sus paisanos, que fueron en masa a apoyarlo, pero poca historia tenía el novillo, que salía siempre desentendido y apretaba para los adentros. Los entusiastas que vinieron a verle no cejaron en su entusiasmo, ni tras el bajonazo que metió el chaval. Cierto es que él mostró actitud triunfante, como si hubiera metido un estoconazo; mas, tener ojos es importante.

Los primeros tercios del sexto fueron rápidos y efectivos, siendo muy aplaudida la brega de Juan Carlos Rey -lo mejor de la tarde-. Pero el cuento era el mismo que las cinco veces anteriores: novillo protestado, prendido con alfileres, manseando…