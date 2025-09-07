Suscríbete a
ABC Cultural
Sigue aquí la final del US Open entre Alcaraz y Sinner

Las Ventas: un minuto de silencio que gritaba la realidad del toro

Se guardó en memoria de Álex Gavino, el joven peruano que soñaba con ser torero, en una tarde en la que Villita dio una vuelta al ruedo en medio del despropósito

Hacer la luna a compás

Relajado derechazo de Villita al tercero
Relajado derechazo de Villita al tercero Emilio Méndez
Rosario Pérez

Madrid

Un minuto de silencio, el más triste de este verano, colmó Madrid de realidades: la de que el toro mata en cualquier plaza, en cualquier país, a los de fama y a los que la sueñan. Álex Gavino soñaba faenas de grandeza y ... la muerte le sobrevino de paisano, en un festejo popular del Perú, donde se hallan las raíces de la máxima figura. Fue precisamente Roca Rey quien dio voz a este doloroso adiós en sus redes sociales. Y la Monumental se hizo eco con un silencio respetuoso. ¿Qué pensarían entonces esos novilleros, hombres ya hechos y derechos? A minutos de plantarse frente al toro, porque toros eran algunos de los novillos, se les recordaba lo que tratan de olvidar en la habitación del hotel.

