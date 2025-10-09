Los naturales de Samuel Castrejón valen un 'Camino hacia Las Ventas'

Venía de arrasar Ignacio Garibay en todos los certámenes del verano, y estaba posicionado primero de todas las clasificaciones del Camino hacia Las Ventas. Sin embargo, el mexicano se chocó con el lote más deslucido y con unos compañeros que no lo pusieron fácil. ... Valor y capacidad ha demostrado este año Garibay, pero no se queda lejos su compañero de la escuela Yiyo, Samuel Castrejón, vencedor que la final de este jueves en la Monumental madrileña.

No debe ser fácil para tres chavales presentarse en Madrid. Pero los tres finalistas supieron estar a la altura de las circunstancias, y mostrar sus buenas maneras con una encastada novillada de Ángel Luis Fraile. Al ser sin caballos la novillada, el animal es más chico, pero también con más nervio, que hace a veces que parezca imposible templar. Pero vaya si se podía, como demostró toda la tarde Castrejón: dejó naturales de verdadera categoría en los dos animales de su lote.

A su primero, al que dio una preciosa media en el saludo, se lo pasó muy cerca por ambos pitones, imponiéndose a la embestida de Marginado. Muletazos con la zurda fueron exquisitos, y un cambio de mano francamente bueno. Además, tuvo mérito porque soplaba un aire incómodo. Lástima que la espada no acompañó la labor.

Sí viajó certera la tizona con el quinto, un bravo novillo que lo primero que hizo fue rajar el capote de Castrejón de arriba a abajo. La cosa empezó siendo más una pelea, sufriendo una voltereta el novillero incluso. Se calmó entonces Samuel, y pegó unos pedazo naturales importantes, aunque faltó continuidad a la faena. Le dejó un espadazo, y se tragó la muerte este Hermoso, que no dobló hasta no caer patas arriba. Le decían los niños que les diera la oreja el madrileño en la vuelta, pero ésa era para él.

Abría la terna Pedro Gómez, de la escuela de Galapagar, que destacaba por la facilidad que tiene con el capote, como se vio con Artesano, primero de la tarde, que no paró de moverse. Con la franela, el chaval mostró muy buenas maneras, especialmente por el pitón derecho, el mejor del novillo, por donde embestía con codicia. Y bien de verdad estuvo el madrileño. Por el izquierdo, el animal era tobillero.

A portagayola se fue Gómez con su segundo, dejando una larga muy limpia y una declaración de intenciones, que volvió a verse cuando cogió los palos. Buen quite por chicuelinas dejó Castrejón, antes del segundo tercio. Buenos fueron los largos pases de pecho, y mostró actitud, aunque tal vez le pudo el escenario al de Guadarrama, que no terminó de acoplarse con el cuarto de la tarde.

El tercero de la tarde no tuvo clase, y se colaba por el pitón derecho. Garibay empezó por estatuarios, pero el novillo era muy deslucido, cabeceaba sin parar, y desarmó al mexicano en algunos momentos, porque el viento no ayudaba tampoco. Poca fortuna trajo el de Peña, que llevaba ese nombre. Intentó por todos los medios sacarle partido Ignacio, con manoletinas y pases de pecho rodilla en tierra, pero casi le levantó los pies del suelo en una ocasión, y poco pudo sacar. Aunque sí dejó patente su ambición.

Dispuesto a cambiar su fortuna, recibió con faroles de rodillas Garibay al sexto, un protestado y vareado eral, que le dio tres voltererones: primero con el capote, después en las manoletinas finales, y por último, mientras descabellaba. Para comenzar la faena, se plantó de hinojos, pero más garra tenía el chaval que el animal, así que, fuera de demostrar ganas, poco pudo hacer.