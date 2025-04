Ni un muletazo de Morante en su homenaje a Manolete con miuras

A solas Manolete con su destino. Como solos nacemos, solos vivimos, solos morimos. Y ayer, una fecha sangrienta 75 años atrás, no era un buen día para morir. Ayer no era un buen día para hacer el testamento que parte del público parecía pedir a ... gritos: «¡Pégate al toro! ¡Déjate coger! ¡Déjate matar!», se oyó entre otras perlas de horrible gusto.

En sus tres cuartas partes -un lujo en estos tiempos- se habían cubierto los tendidos al reclamo de Morante y Miura. La leyenda del arte, frente a la leyenda negra de Zahariche. El gesto del verano llevaba el nombre de José Antonio, aunque el gesto se quedaría en el cartel. Las caras de felicidad camino del coso de Santa Margarita se iban agriando cuando el sevillano pasaportaba sin pena ni gloria a un lote pésimo, tan ayuno de casta como de bravura, tan vacío de clase como de embestidas. La psicosis de la divisa y el escenario -con un ramo de flores en el lugar de la tragedia, cosa que no debió hacer ninguna gracia a los profesionales- pareció pesar también a la cuadrilla y al maestro, que no se dio ninguna coba.

El chico segundo no gustó a nadie: ni a la afición por la presencia, ni a los subalternos en banderillas: a Trujillo le quiso afeitar la barba para un anuncio de Braun. Menos aún agradó a Morante, que salió con la espada de verdad para darle matarile después de tres tanteos, con el torillo siempre a la defensiva. Los gritos de «¡fuera, fuera!» llegaron a las marismas. Saliéndose de la suerte, que no estaba la cosa para plantarse con pureza, le costó un mundo enviarlo a otra vida. Con media muerte encima ya sobre Pañero, Lili cayó a la arena desencajado, sin consecuencias por fortuna. El pueblo, que ya se sabe que a veces tiene mucha guasa, despidió al infumable miura con palmas mientras abroncaban al matador. Sapos y culebras soltaban por su boca, con «sinvergüenza» como único 'piropo' transcribible.

Tampoco se dio coba en el quinto que, más que embestir, topaba. Morante no solo tenía al toro en contra, también, al tendido, de uñas con el cigarrero y sin saber calibrar los peligros de aquel Florido, que de cursi solo tenía el nombre. Con habilidad lo mató entre el enfado del personal. «¡Al año que viene te va a venir a ver tu madre!», exclamaron. Un «y yo» se oyó por lo bajini en el tendido alto.

Feria de San Agustín Plaza de toros de Linares. Domingo, 28 de agosto de 2022. Segunda y última de feria. Tres cuartos de entrada. Toros de Miura y Joaquín Núñez (4º), desiguales de presencia y juego, de poco en conjunto.

Rafaelillo, de pizarra y oro. Estocada (oreja). En el cuarto, dos pinchazos y estocada (oreja).

Morante de la Puebla, de lila y oro. Dos pinchazos hondos, media y dos descabellos (bronca). En el quinto, estocada (bronca).

Curro Díaz, de corinto y oro. Estocada desprendida (oreja). En el sexto, estocada tendida y descabello (oreja).

El tributo a Manolete empezó con los líos típicos en este encaste y un toro escobillado para atrás. Hablaban de otro con una nube y uno con una cornadita... Luego corrió como la pólvora aquello de que toros que no reunían horas antes «las características zootécnicas propias», horas después sí. ¿En qué quedamos? ¿Importan o no los informes veterinarios? Contaban en el patio de caballos que a alguno no le había gustado, por ejemplo, el número 3, una pintura sarda, larga y agalgada, tan característica de esta casa, aunque luego aprobaron animales impresentables, como el número 90. La corrida tuvo que remendarse con uno de Joaquín Núñez y, de sobreros, dos de Juan Pedro. ¡Para una de Miura! ¡Toma ya! Qué genios los taurinos.

El torero de la tierra sería el más aclamado. Qué buen aire tenía en el capote el tercero. Y qué bien lo toreó Curro Díaz. Crujía Linares a la verónica, crujía la tierra prometida donde 75 años atrás el Califa derramaba su sangre. Poco duró la alegría, pues nada que ver tuvo en la muleta este sardo, que se tragaba los muletazos a regañadientes. Mucho puso el espada, que remató de una estocada y cortó una oreja. Cerró la miurada el chico y repetidor sexto, al que Curro cuajó una faena cautivadora. Le dio distancia, lo dejó un poquito a su aire, y lo metió en vereda hasta recrearse en pasajes de gusto y en un molinete rodilla en tierra que subió la temperatura. Paseó otro trofeo antes de la salida a hombros con Rafaelillo.

Aires de vaca vieja tenía el alto y grandón primero, al que Rafael Rubio recibió con dos largas cambiadas de rodillas. A un miura, que se dice pronto. Pero este Zorrero se desmoronó entre los pitos del gentío, que pedía su devolución: firme candidato al pañuelo verde era. El pequeño gigante de Murcia lo sostuvo a media altura y disfrutó de la noble embestida de Zorrero. Relajado, dibujó un cambio de mano a placer antes de que al toro se le agotase el depósito. Allí siguió, con valeroso arrojo, antes de enterrar una estocada. En corto y por derecho.

Curtido en las batallas más duras, a Rafaelillo le tocó el remiendo de Núñez, que salió muy suelto y resultó tardo, aunque fácil de manejar. Permitió al matador expresarse, verbo que espantaría a los revisteros antiguos. Hundido, tiró la ayuda y se gustó en una sinfonía diestra al natural. En los terrenos de la tragedia de otro siglo, en un guiño al Monstruo cordobés, se perfiló para matar. Lástima que el estoque se doblara y pinchara. No importó: fue recompensado con otro galardón.

La afición viajó hasta Linares para ver los miuras de Morante y se encontró con Rafaelillo y Curro Díaz, que dieron una gran tarde. Triunfaron el murciano y el jiennense, pero la gente salió hablando del torero de La Puebla. Que no dio un muletazo en su homenaje a Manolete.