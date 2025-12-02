Muere Daniel Roqueta, el sastre que tomó las medidas a Madonna para vestirla de torera

El hilo de oro que unió el toreo con el pop está de luto. El mundo de la moda ha perdido al sastre Daniel Roqueta, un alquimista de la aguja que confeccionó ternos a toreros como Antonio Ferrera y El Juli y que ... vistió de luces a la mismísima Madonna. Roqueta, cuya sastrería tuvo en Utebo, ha muerto a los 83 años.

Fue el artífice del terno con el que se enfundó el traje de torear a la cantante estadounidense. Era un golpe de libertad de una mujer provocadora que desafiaba a propios y extraños. Daniel Roqueta tomó las medidas de la sensual diva para uniformarla con el traje sagrado de los ruedos, con bordados toreros. Un traje que marcaba su silueta, su torera cintura.

Vivir por amor La reina de los malabarismos temáticos mezcló tauromaquia, erotismo, coreografías, efectos especiales y citas de Nietzsche en el videoclip de 'Living for love'

Era 2015 cuando Madonna encargó dos vestidos de torear para su paseíllo musical, una temporada en la que la reina del pop fue más 'matadora' que nunca. La artista internacional acudió entonces a Toroshopping, uno de los referentes de la moda taurina, para encargar varias piezas para su nuevo espectáculo, que fueron realizadas por Daniel Roqueta. La famosa estilista de la cantante, Bea Akerlund, conocida como B, siguió muy de cerca la confección de estas obras de arte.

Roqueta, que también había sido sastre militar, realizó dos trajes de luces -uno estaba diseñado para Paulita-, uno negro con bordado rojo y otro blanco con bordado negro, dos taleguillas (pantalones), dos juegos de hombreras, dos chalecos, unos tirantes y unas mangas de lentejuelas. También creó un capote de paseo con motivos floreales bordados en hilo negro y rojo, al que se le cambió la tradicional imagen de la Virgen o Cristo por una gran M con diferentes símbolos.

Pedro Gracia, de Toroshopping, explicaba que «ellos nos mandaron los primeros bocetos, pero nosotros también les sugerimos ideas. Los diseños evolucionaron mucho. Para conseguir aligerar el peso de la ropa, por ejemplo, no se usaron materiales metálicos, ni hilos, ni lentejuelas».

Una 'torera' en los Grammy Con su atuendo torero acaparó todas las miradas y fue el centro donde resplandecían todos los flashes en la 57 edición de los Grammy

La cantante ya se engalanó de luces para la portada de su disco de remezclas 'You can dance'. También vistió a sus bailarines de toreros mientras cantaba 'La isla bonita' en la gira Who´s That Girl y rodó el vídeo de Take a Bow en Ronda junto al torero sevillano Emilio Muñoz.

Matadora, atrevida y sensual

Y con su atuendo torero acaparó todas las miradas y fue el centro donde resplandecían todos los flashes en la 57 edición de los Grammy. La reina del pop hizo el paseíllo sobre la alfombra roja de los galardones más importantes de la música con un arriesgado Givenchy, en el que se mezclaban reminiscencias picassianas. Taurina desde la montera, con un velo tocado, hombreras de torería y un escotado corpiño de encajes.

Desfiló primero con un terno blanco y azabache, con mitones y botas altas. Y cuando subió al escenario del Staples Center lo cambió por un conjunto grana. Matadora, atrevida y sensual, cogió el toro y los minotauros por los cuernos para interpretar su 'Living for Love'.

Daniel Roqueta ha muerto, pero dejó cosido en la historia de la música y el toreo un hilo de oro que nadie podrá deshacer.