Morante vuelve a Madrid para una Corrida de la Prensa, con Vicente Zabala en el recuerdo

El regreso de Morante, el 'No hay billetes' colgado, y el imborrable recuerdo de Vicente Zabala, fallecido hace 30 años. Por ello, la Oreja de Oro será in memoriam del añorado crítico abecedario. La Corrida de la Prensa tiene todos ... los condicionantes para ser una tarde histórica en su 125 aniversario, en un cartel que completan Alejandro Talavante, triunfador de San Isidro hasta el momento, y Tomás Rufo, que no ha podido empezar mejor la temporada, con una ganadería del nivel de Gacigrande.

Y es que la prensa y la tauromaquia tienen una unión inquebrantable: «Esta casa cumple 130 años, y sólo cinco después se ideó esta corrida. Independiente de que te gusten los toros o no, tiene mucho valor conservarla, por el carácter cultura del la misma», dijo María Rey, presidenta de la Asociación, que también anunció que estaría presidida por Isabel Díaz Ayuso, mientras que «un maestro de la talla de Espartaco hará de asesor». «Desde la Comunidad de Madrid apoyaremos siempre esta corrida, una de las más importantes de Las Ventas», dijo Miguel Martín, director del Centro de Asuntos Taurinos. «Este año la empresa ha hecho un cartel de lujo», continuó diciendo, antes de agradecer «la mención a Vicente Zabala, uno de los mejores periodistas taurinos que ha existido». Noticia Relacionada La actividad en Las Ventas no para: presentan 'Leyendas de tauromaquia' ALICIA P. VELARDE Alfonso Santiago, acompañado de Federico Arnás y Miguel Bienvenida, introduce su nuevo libro ante una sala llena Tampoco faltó a la cita la empresa: Víctor Zabala se encontraba entre el público, mientras que Rafael G. Garrido explicaba que «desde Plaza 1 nos hemos comprometido con la corrida de la prensa», que antes tenía un gran esplendor, pero «luego perdió ese brillo y nosotros estamos intentando que lo tenga. A mí particularmente me hizo mucha ilusión». Además este año tiene una connotación personal, porque «mi colaboración es Víctor Zabala, así que como para no darle importancia. Sobre el papel creemos que es el cartel mejor confeccionado de la feria». También agradeció su apuesta a la CAM. Muy motivado con el cartel está también Tomás Rufo: «Me gusta competir con las máximas figuras y es un orgullo verme con estos carteles, porque a mí me gustaría ocupar el puesto que están ocupando ellos». La Monumental le lanzó de novillero y por eso es «la plaza de mis sueños, la que te da y te quita. Todos venimos con mucha responsabilidad, y más en estos carteles», expresó el torero de Pepino. Justo Hernández, ganadero de Gacigrande, estaba ya en capilla ante la cita. Prefería dejar que sus toros hablaran en el ruedo, «me tengo que expresar a través de ellos». «Uno puede tener todas las esperanzas, confiar en las reatas, tener el máximo cuidado, que la final el animal hace lo que quiere porque es salvaje». Justo es un extraordinario ganadero, y seguro que brinda a la afición venteña una gran tarde en la que los tres toreros sabrán estar a la altura.

