Morante y Ortega subliman el toreo en Aranjuez

Citó al toro Juan Ortega tras la primera vara, y se echó el capote a la espalda para pegar un precioso quite por gaoneras, toreando. Ya había dejado sus verónicas en el saludo, con su media correspondiente. Destacó Jorge Fuentes con los palos, y, tras el brindis al público, citó en los medios a Laborioso para dar una caricia de pase de las flores como caricias fueron los siguientes muletazos de este inicio, que remató con un doblón tan profundo que el novillero Emiliano Osornio pegó un respingo en su asiento. Así sueñan los chavales con torear. En buen espejo ha ido a mirarse el mexicano. Bordó el toreo Ortega, con un natural que seguirá pegando varios días, y remató la labor con un toreo rodilla en tierra de tanto sabor que volvió a levantar a los tendidos.

Morante no se quiso dejar ganar la pelea tras la apoteosis orteguista. Las verónicas de recibo no salieron del todo limpias algunas, pero el embroque es tan profundo que el olé sale sólo. Con la montera calada, citó al toro con el cartucho de pescao. ¡Qué inicio! De un sabor tan añejo, tan bello, tan sublime y tan clásico… Decía Rafael El Gallo que clásico 'es lo que no se pué hacé mejón'. Pues eso, Morante es el súmmum de lo clásico, porque nada se puede hacer mejor a lo que realiza el maestro, que tuvo a los tendidos en pie toda la faena, con gritos de ¡torero, torero! Las dos orejas unánimes fueron a sus manos, y dio una vuelta al ruedo que disfrutó entre puros, abanicos, sombreros y algún bolso que le tiraba un público rendido a un torero que ya es historia.

Y, espoleado por lo visto, se plantó de rodillas para recibir al sexto con un farol. Unas verónicas parando el tiempo, de esas que en tras embroque parece que se detienen los segundos, y un precioso quite por chicuelinas. Al Juli fue el brindis de este toro, y comenzó con unos preciosos doblones. En los medios, dio unos muletazos tan suaves, que parecían no terminar, rematados en una primera tanda con aquel pase de pecho rodilla en tierra, como aquel famoso de la Feria de Abril, mientras sonaban los preciosos acordes de Caridad del Guadalquivir. El atardecer, la bicentenario plaza como testigo, y en el ruedo aquellos muletazos pintados con la más bella caligrafía… Quien no se emocionara, no tenía alma. Tanto es así, que cortó el rabo a un toro que le faltaba entrega y profundidad, y al que se le dio una vuelta al ruedo inmerecida, por la catarsis del momento.

Juan Ortega con el rabo del sexto EMILIO MÉNDEZ

Pero lo bueno se vio desde el principio: ya en su primero, comenzó Morante sentado en el estribo. Había brindado a Ayuso, que entró en la plaza al grito de «¡presidenta, presidenta!». Se vio desde los primeros tercios que en este primer capítulo no iba a tener toro, pero sí tuvo preciosos pasajes una faena inventada.

Una ovación de salida se llevó el bonito ensabanado que hizo de segundo. No fue igual cuando lo arrastraron las mulillas… No podía el pobre con su alma. Los primeros tercios transcurrieron con eficacia, y bonito y estético fue el inicio de Manzanares. Poco más, porque el animal cabeceaba por su falta de fuerza, enganchando casi siempre al alicantino, lo que le hacía desarrollar cada vez más ese defecto en la embestida. Lo mejor: la estocada, que hizo que se le concediera una oreja.

Mejor estuvo con Candilito, un bravo toro de Cuvillo. Se recreó toreando en redondo tandas con muchos muletazos, y en las que el toro embestía largo y humillado, aguantando la muleta poderosa del alicantino. El toro iba igual de bien por los dos pitones, y así lo vio Manzanares, que lo aprovechó, cerrando las tandas siempre con sus bonitos pases de pecho, de lo mejor, ya que nunca terminó de ajustarse con el animal. Cuando se estaba perfilando, empezaron todos los «vivas» habidos y por haber, provocando que José Mari pinchara arriba, pero justificado por la bulla inoportuna que había en los tendidos. Tras eso, dejó otro estoconazo, que puso otra oreja en sus manos.

ARANJUEZ Plaza de toros de Aranjuez, Domingo, 1 de junio de 2025. Casi lleno en los tendidos. Toros de Núñez del Cuvillo, aplaudido el 4º, bueno y ovacionado el 5º, y premiado con la vuelta al ruedo el 6º.

de verde esmeralda y oro. Estocada trasera y tendida (oreja). Estocada desprendidita (dos orejas). Pinchazo y estocada (oreja). José María Manzanares, de azul marino y oro. Gran estocada (oreja). Pinchazo y estocada (oreja).

de azul marino y oro. Gran estocada (oreja). Pinchazo y estocada (oreja). Juan Ortega, de verde esperanza y oro. Pinchazo y estocada caída (oreja). Estocada (dos orejas y rabo).