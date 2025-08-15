Molina deja lo más destacado en la confirmación de Lama de Góngora con una buena corrida de El Torero

Bien presentada y con buen comportamiento, los seis toros de El Torero dejaron torear a los tres matadores en una noche de mucho calor en Las Ventas por la Virgen de la Paloma (pocas fechas más madrileñas), y ni una gota de aire ... molestó. Corrida para cortarles las orejas, que no acabaron de redondear los espadas por el mal uso de la misma: demasiados pinchazos.

Abrió la tarde un toro importante de El Torero, con el que confirmó Lama de Góngora. El sevillano mostró su buen gusto acompañando la embestida del toro Gustoso, que hizo honor a su nombre, por la forma de embestir. Pedía todo por abajo -y bien estuvo en el caballo y banderillas-. Hubo pasajes bonitos, pero faltó rotundidad. Alargó en exceso el torero, cuando ya el toro había dado las mejores embestidas. No obstante, fue una confirmación digna, con un toro que fue ovacionado en el arrastre.

A portagayola se fue Rafa Serna a recibir a Txangurro, que le fue muy recto. Gracias a Dios no pasó más que el ¡cuerpo a tierra!, y le pudo recetar unas buenas verónicas, recuperada la vertical. Se le picó mal y fuerte, se le banderilleó bien, y con guapeza se lo sacó a los medios Serna. Allí le dio distancia, arrancándose con alegría el animal. «¡Te lo han matado en el caballo!», le gritaron. Y tal vez era verdad, porque echó la persiana pronto. Pero lo que mostró los primeros tercios fue bueno. Como buenos fueron los dos doblones de inicio De Molina a Espigador, un toro que pedía distancia y que llegó sin definir a la muleta. Muy firme y templado estuvo el albaceteño, al que le faltó toro, pues le exigió desde el principio y se afligió.

Noticia Relacionada Mano a mano Marco-Olga: lo que no puede ser, no puede ser... Rosario Pérez ... Y, además, es imposible. Casado corta una oreja por una estocada letal en un 'duelo' sin rivalidad ni sentido tras la baja de Morante, que sustentaba el extraño cartel del día grande

Simpático pasó de largo mientras le llamada de hinojos Lama de Góngora. Aguantó el sevillano, y le pudo dar la larga a portagayola limpia. Con mucha movilidad estuvo el animal los primeros tercios, en los que Serna le pegó una buena media en el quite. Y volvió a estar elegante Paco, aunque faltó ajuste, mientras el de El Torero echaba miraditas a tablas. Con la muleta puesta, el toro repetía, pero la falta de clase hacía que si tocaba la pañosa, se rebrincara, a más de bajar la persiana demasiado pronto, quedándose una embestida muy sosa.

Y repitió la suerte a portagayola Serna, que mantuvo gran actitud toda la calurosísima noche, aunque le faltara rotundidad. Tuvo un enemigo que metía bien la cara, pero había que cuidarlo sin atacarlo mucho. Le pudo desde el principio Rafa, que consiguió buenos momentos, en los que extrajo la calidad del animal, aunque resultó excesivamente porfión en otros.

CORRIDA DE LA PALOMA Plaza de toros Monumental de Las Ventas. Viernes, 15 de agosto de 2025. Entrada: 7.113 espectadores. Toros de El Torero, bien presentados y de buen juego.

Viernes, 15 de agosto de 2025. Entrada: 7.113 espectadores. Toros de El Torero, bien presentados y de buen juego. Lama de Góngora, de verde esperanza y oro. Pinchazo y estocada (palmas). Estocada baja (silencio).

de verde esperanza y oro. Pinchazo y estocada (palmas). Estocada baja (silencio). Rafa Serna, de marfil y oro. Pinchazo y estocada (silencio). Pinchazo, estocada y tres descabellos (palmas).

de marfil y oro. Pinchazo y estocada (silencio). Pinchazo, estocada y tres descabellos (palmas). Molina, de caña y oro. Pinchazo y estocada (silencio). Estocada corta delantera y tres descabellos (silencio).

Un imponente Glotón cerró la Corrida de la Paloma. Fue aplaudido de salida, al igual que lo fueron las muy templadas verónicas de recibo de Molina. Y de rodillas en los medios se sacó al morlaco por la espalda, en toda una declaración de intenciones. De lejos, a lo Rincón, citó al animal en la primera tanda. Estuvo bien el albaceteño, aunque le faltó algo a la faena, ese algo que sí llevaba ese toro, aplaudido justamente en el arrastre. Con todo, de haber estado acertado con la tizona, habría cortado, sin duda, una oreja.