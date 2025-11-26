Miguel Abellán apoderará a Víctor Hernández: «Tiene una personalidad y unas formas que cuesta olvidarse de ellas»

Víctor Hernández se ha consolidado esta temporada como uno de los grandes nombres propios del escalafón. Su paso por Las Ventas ha terminado de situarle en la órbita de los toreros llamados a ocupar puestos de responsabilidad en las principales ferias. Con la temporada ... de 2026 a la vuelta de la esquina, comienzan a moverse las fichas. Para ello ha elegido un nuevo mentor: Miguel Abellán será quien tome las riendas de su carrera.

«Estoy muy agradecido y responsabilizado de que Víctor haya depositado su confianza en mi persona para dirigir su carrera, porque creo que para esta temporada 2026 es uno de los toreros más ilusionantes por ver en todas las ferias», explica a ABC Abellán. El acuerdo, asegura, nace «del compromiso de ambos», sustentado en la ambición del torero y en la fe absoluta del apoderado: «Víctor tiene toda la ilusión del mundo por ser figura del toreo, y yo creo a ciencia cierta que lo va a conseguir. Es una apuesta por el toreo y por la tauromaquia. No hay muchos toreros como Víctor, con ese sello y esa capacidad de hacer las cosas como las hace».

La última temporada del de Los Santos de la Humosa ha sido un punto de inflexión. En San Isidro cortó una oreja a un toro de El Pilar, dejando ver su concepto templado y su valor. Y en la Feria de Otoño, tras brindar al padre de José Tomás, Madrid se entregó a su profundo toreo al natural en una tarde que olía a puerta grande, de no haber sido cogido por el quinto. «Fue la tarde más rotunda, ilusionante e impactante para todos», valora Miguel. «Ahí se atisbó la capacidad que tiene».

Las Ventas será una plaza clave para el próximo año: «Víctor ha dejado dos actuaciones importantísimas, y eso marca. Tiene un margen de mejora increíble y, sobre todo, una personalidad y unas formas que cuesta olvidarse de ellas. Deja una estela por donde pasa, que es importante. Eso en el toreo siempre se ha cotizado y valorado».

Con este acuerdo, Hernández afronta la próxima campaña con una hoja de ruta clara, una ambición renovada y el respaldo de un apoderado que conoce a la perfección lo que significa abrirse camino en Madrid. El reto es grande; el potencial, evidente. Y la afición, le espera.