cATALUÑA tAURINA

Mario Vilau: «No estamos muertos; hay un torero catalán que sigue dando guerra»

Con 18 años y sin poder ver toros en su tierra, el novillero de Hospitalet se ha proclamado triunfador de la Liga Nacional de Novilladas, reivindicando que la Cataluña taurina sigue viva

Mario Vilau con los máximos trofeos, en Sanlúcar
Alicia P. Velarde

¿Un torero catalán? Parece imposible, con la Monumental de Barcelona cerrada hace catorce años. Pero siempre nacerá un niño que quiera ser torero en cualquier rincón de la piel del toro. Esa es la historia de Mario Vilau, un chico de dieciocho años ... que no pudo ver toros en su plaza, ni creció en ambiente taurino, y se ha proclamado vencedor de la Liga Nacional de Novilladas, donde iba como ganador del circuito valenciano.

