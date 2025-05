Manuel Escribano se encierra con seis toros de Victorino «en la plaza donde estuve a punto de perder la vida»

"Cuando estaba en el suelo, vi que me había roto las venas o arterias por cómo sangraba... La verdad es que fue horrible porque sentí todo el calor de la sangre por mi cuerpo. Cuando vi la sangre saliendo a borbotones, ya sabía ... que tenía que confiar en mi gente, en mi cuadrilla, en la rapidez. Todo se volvió contrarreloj y, sobre todo, dependía del equipo médico, mi vida estaba en su manos y lo bordó: más rápido no se podía actuar. Palazón me metió el puño en la herida y Juan Sierra y Jaime Padilla me llevaron a una velocidad de espanto a la enfermería", relataba Manuel Escribano en una entrevista con ABC en junio de 2016.

Días antes, el día 25, en plena feria de San Juan, llegaba de la enfermería un parte aterrador: «Cornada en el triángulo de Scarpa de 12-14 centímetros, con arrancamiento completo de la vena femoral y de safena interna. Evisceración de testículo izquierdo con pérdida de superficie escrotal. Cuadro hemorrágico severo con shock hipotérmico. Pronóstico muy grave». Ahora, a 48 horas de hacer el paseíllo la Feria de Abril de Sevilla -con victorinos, El Cid y Luque-, el coloso de Híspalis ha anunciado personalmente una de las citas más señaladas de su temporada: se encerrará con seis toros de Victorino Martín el próximo 28 de junio en la Plaza de Toros de Alicante, dentro del ciclo de la Feria de Hogueras. El propio torero ha querido explicar los motivos que lo han llevado a elegir este escenario para un compromiso de tal magnitud: «¿Por qué Alicante? Porque un verano del 2015 empiezo a saborear esta plaza y conozco una afición, una ciudad y una gente, viviendo triunfos como llevo viviendo desde entonces, pero también la tragedia, aquella tarde que estuve a punto de perder la vida. Eso me lleva a elegir esta plaza, donde siempre he recibido muestras de cariño sin cesar y que ha quedado grabada en mi corazón. Además, sin olvidar que el encaste Albaserrada y Alicante van unidos a mi vida. Allí nos vemos el día 28 de junio». Con este anuncio, Escribano reafirma su compromiso con una afición que lo ha acompañado en momentos clave de su carrera y vuelve a apostar por un gesto mayúsculo: seis toros entre pecho y espalda de una divisa legendaria, la misma a la que se enfrentará el sábado en la Maestranza, el escenario donde el pasado año tuvo una heroica actuación. "En la mirada de Escribano se agitaba la furia del guerrero, con el mandamiento primero de llegar hasta el final. La sangre derramada se convertía en épica tinta; el dolor, en emoción. Cuando el titán de Gerena apareció en el ruedo después de ser operado de una cornada hora y media antes, los aplausos removían hasta los cimientos de la Giralda. Enfundado en unos vaqueros de Chimy Ávila, regresó a los terrenos del miedo y el drama. De rodillas frente a chiqueros en la espera más larga. Con la cicatriz del fuego reciente, con la herida que hubiese dejado al común de los mortales dos semanas en la cama. Allí estaba Manuel, vestido de héroe, con el chaleco de oro y los pantalones del delantero bético. Todo lo hizo: ¡hasta banderillear!", contábamos el pasado año en ABC.

