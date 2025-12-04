Suscríbete a
ABC Cultural

Luz verde a la tramitación de la ley vasca de festejos taurinos de fomento

Sigue adelante con el apoyo de PNV, PSE, PP y Vox; Bildu se abstiene y Sumar vota en contra

El poder y la resistencia de los festejos populares en Extremadura

Concurso de cucaña vertical ('sokamuturra'), en la playa de Algorta
Concurso de cucaña vertical ('sokamuturra'), en la playa de Algorta FTL

ABC

Madrid

El Parlamento Vasco ha aprobado la toma en consideración de una proposición no de ley del PNV y el PSE-EE para regular los denominados 'festejos taurinos tradicionales de fomento', entre los que se incluyen los recortes, la 'sokamuturra' o los encierros con reses ... pequeñas y participación de personas menores de 16 años, según informa Europa Press. La tramitación de la norma, que no afecta a las corridas de toros, ha sido aprobada con el apoyo de PNV, PSE, PP y Vox, la abstención de EH Bildu, y el rechazo de Sumar, siempre con su antitaurinismo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app