Luz verde a la tramitación de la ley vasca de festejos taurinos de fomento

El Parlamento Vasco ha aprobado la toma en consideración de una proposición no de ley del PNV y el PSE-EE para regular los denominados 'festejos taurinos tradicionales de fomento', entre los que se incluyen los recortes, la 'sokamuturra' o los encierros con reses ... pequeñas y participación de personas menores de 16 años, según informa Europa Press. La tramitación de la norma, que no afecta a las corridas de toros, ha sido aprobada con el apoyo de PNV, PSE, PP y Vox, la abstención de EH Bildu, y el rechazo de Sumar, siempre con su antitaurinismo.

Ya advirtió la Fundación del Toro de Lidia, con la imagen que ilustra esta noticia, que el «animalismo no es que te gusten los animales, es el fin de nuestra manera de vivir. El animalismo es prohibir... el concurso de cucaña vertical (Sokamuturra) que se celebra en la playa de Algorta (Vizcaya)», señalaba en la red social X. Porque el animalismo no va solo contra las corridas de toros; también contra los encierros, los festejos populares, la caza y hasta contra el solomillo...

Una vez aceptada la toma en consideración de la proposición no de ley, el texto seguirá su recorrido parlamentario con las aportaciones de los grupos hasta su debate y aprobación definitiva por parte del Pleno de la Cámara. La proposición se centra en los denominados 'festejos taurinos tradicionales de fomento«, es decir, aquellos realizados con animales bovinos de cualquier raza de menos de 18 meses y en las que participen menores de 16 años. En esta definición se incluyen modalidades como las sueltas de becerros en recintos cerrados, con o sin cuerda ('sokamuturra'), y espectáculos de recortes y encierros. De esa forma, están excluidas de esta regulación las corridas de toros.

En esta ley se establece que «en ningún caso se podrá herir, pinchar, golpear, agarrar o tratar a los animales de forma vejatoria o antinatural», y que se prohíbe «el uso de cualquier instrumento o divisa que pueda causar daño al animal». Además, se indica que «será obligatoria la presencia de un veterinario colegiado en el desembarque de las reses para certificar su estado y su aptitud para el festejo», y que dicho profesional deberá permanecer localizable durante el evento para intervenir si fuera necesario. A su vez, el texto señala que los recintos o recorridos deberán estar acotados mediante barreras de protección seguras, «que garanticen la total separación entre las reses y el público espectador».

Por otra parte, se establece que solo podrán participar activamente en estos espectáculos menores de hasta 16 años, y que se requerirá autorización escrita del padre, madre o tutor legal. En el caso de los menores de 14 años, el texto precisa que deberán acceder a estos espectáculos «acompañados, en todo caso y momento, de una persona adulta en calidad de acompañante».

En el transcurso del debate, el parlamentario del PNV Jon Andoni Atutxa ha argumentado que a través de esta propuesta se pretende acabar con un «déficit normativo» que dificultaba la celebración de estos festejos. En este sentido, tras recordar que en el País Vasco se celebran cerca de mil espectáculos anuales de este tipo, ha asegurado que esta ley permitirá la organización de estos eventos «de una manera ordenada y adecuada».

La parlamentaria del PSE-EE Miren Gallastegui ha explicado que los festejos taurinos de fomento «carecían hasta ahora de una regulación propia y específica», y que esto «generaba un vacío normativo que dificultaba su celebración y creaba inseguridad jurídica», por lo que con esta propuesta se pretende «cubrir ese vacío».

La parlamentaria del PP Ana Morales ha explicado que su grupo apoya la tramitación de esta iniciativa para tratar de acabar con la situación generada por la «inacción» del Gobierno Vasco, al que ha acusado de mantener «paralizado, por falta de regulación», el sector dedicado a este tipo de espectáculos.

Por parte de EH Bildu, Itxaso Etxebarria ha criticado que esta cuestión se haya tramitado a través de un procedimiento de urgencia, pero ha explicado que como su grupo «no tiene capacidad» para impedir que la norma siga tramitándose en la Cámara, tratarán de mejorar el texto «poniendo el foco en los aspectos que más puedan afectar a la protección de los animales y a la protección de los intereses de la infancia». A la infancia hizo también referencia Jon Hernández, de Sumar.