Juan Ortega para los relojes en Castellón

En la noche del sábado al domingo, en España está previsto que los relojes se adelanten una hora para ponernos en horario de verano. Pues bien, hoy en Castellón, el torero Juan Ortega hizo que los relojes del toreo se pararan después de verlo ... torear al quinto de la tarde de nombre Cantandor, un ejemplar que le permitió realizar un toreo de cante grande .

No transcurriría a la tarde por los caminos del éxito, pero ese Cantador que de salida no se dejó torear con el capote, después de ser picado empezó a galopar y dejar entrever lo que podía desarrollar en la muleta. Esto lo aprovechó Ortega para realizarle un quite por delantales rematados con dos medias que duraron casi el mismo tiempo que algunas de las faenas que estamos acostumbrados a ver.

Pero lo mejor estaba aún por llegar. Ese inicio de faena fue inconmensurable y el remate con la mano izquierda fue de locura. A partir de ahí se sucedieron unas series con la mano derecha que pusieron a toda la plaza en pie. Y los remates con los que cerraron las series fueron majestuosos. El toreo sobre la mano izquierda estuvo a la misma altura, muletazos a cámara lenta y de un gusto y exigencia extraordinarias.

Fueron tan exigentes que el toro llegó muy parado a la fase final del trasteo, pero Ortega abrochó la faena con unos ayudados a dos manos rodilla en tierra magnífica . Esta obra excelsa la remató de una casi entera que desató la locura. Su primero tan noble como manso apenas le permitió dejar atisbos de su gran toreo.

Tras la faena a ese quinto, la papeleta que se le presentó a Aguado era harto difícil y máxime ante un toro noble pero sin ninguna calidad. El sevillano lo intentó de todas las maneras pero al público le resultaba muy complicado meterse en la labor. Faena correcta aunque un tanto acelerada sobre todo en su primera parte. Mató de una entera y parte del respetable le pidió una oreja que finalmente fue concedida. Con el tercero que huía de su propia sombra, Aguado lo persiguió por toda a plaza sin sacar redito a su esfuerzo.

FERIA DE LA MAGDALENA Plaza de toros de Castellón. Viernes, 28 de marzo de 2025. Cuatro toros de Puerto de San Lorenzo, bien presentados, mansos en el caballo, nobles pero escasos de raza. Los mejores cuarto, quinto y sexto. Y dos de La Ventana del Puerto, segundo y tercero, mansos y sin posibilidades para el lucimiento.

Miguel Ángel Perera, saludos tras aviso y oreja después de un aviso.

saludos tras aviso y oreja después de un aviso. Juan Ortega, silencio y dos orejas.

silencio y dos orejas. Pablo Aguado, silencio tras aviso y oreja.

silencio tras aviso y oreja. Iván García saludó tras parear al sexto.

Perera se llevó otro apéndice del cuarto, el mejor de todo el encierro, después de un comienzo de rodillas desde los mismos medios. Luego, la faena fue disipándose en series largas sobre la mano derecha sin alcanzar conectarse con el tendido. Dos finales de serie sobre esa misma mano pero dejando la muleta en la cara del toro a modo de pantalla levantaron el interés en el tendido. Con su primero, pese a mostrarse muy poderoso, también se perdió en una faena de largo metraje mal rematada con la espada.