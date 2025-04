Juan de Castilla y la dimensión de quien quiere (y puede) ser

Alicia P. Velarde San Agustín del Guadalix 26/04/2025

En los medios citó Juan de Castilla al segundo de la tarde, de Cuadri, dándole distancia, y cuajó una gran faena por ambos pitones, mezclando temple y poder, no sin el consabido valor de este torero, que tragó miraditas, no muy visibles ... para el gran público, pero sí incómodas. No se pudo estar mejor con este toro, especialmente al natural, con muletazos largos y profundos, y con Vendedor metiendo bien la cara.

El animal, que ya se vio que no tenía fuerza en el capote de De Castilla, que dejó una bonita media, tomó tres varas (aunque le sobraron dos, porque cumplió sin más). Muy bien estuvo Iván García, que clavó un gran tercer par. Y mejor aún estuvo el colombiano. Cortó una oreja que igual hubiera cortado en Madrid. A las tardes de Miura (cuando toreó por la mañana en Vic), Valdefresno y la de los diez toros del septiembre pasado en Madrid, más Pamplona o Manizales, hay que añadir un nuevo golpe sobre la mesa, de quien quiere (y puede). Y ya van unos cuantos. No pudo continuar mostrando el buen momento con el quinto, un peligrosísimo marrajo de Prieto de la Cal, que hizo sonar el estribo en las cuatro varas y desarrolló mucho sentido en la lidia. Cogió la espada y se dobló con él, que es lo único que se podía hacer con semejante prenda. Noticia Relacionada Cristina Sánchez: «Lo que frenó mi carrera no fue el machismo» Rosario Pérez La madrileña que hizo historia en los ruedos recorre su verdadero camino en un libro que avanzamos en exclusiva El tercio de varas del sexto puso al público en pie. Cuatro varas tomó empujando con los riñones. Los subalternos hicieron todo bien en el segundo tercio, y estaba la plaza expectante. Por desgracia, aquello se fue diluyendo a medida que avanzaba la faena y Bronceado se fue aburriendo. Le dio unas últimas tanda al natural, ya con la espada de verdad, con mayor claridad de ideas, con el toro aún yendo bien, por lo que salió el pañuelo azul de la presidencia cuando se echó el buen Cuadri. También le correspondió a Cristóbal Reyes un pedazo toro de Prieto de la Cal muy abierto de cara que se llevó una gran ovación de salida y que salió en tercer lugar. Cuatro veces lo puso Reyes al caballo, y el toro iba si eso, pero no empujaba nada. La lidia fue desastrosa, incluso se tuvo que hacer cargo en un momento dado Juan de Castilla ante la incapacidad del lidiador. Y mejor nos hubiera ido con el de Medellín. De todos modos, el toro era imposible, aprendió latín, griego y arameo en los primeros tercios. Una pintura de Prieto de la Cal abrió la tarde. Cuatro veces acudió al caballo con alegría, dejando dos buenas varas Gabin Rehabi, que pecó de exhibicionismo. Distraído se mostró en banderillas, cortando por el pitón derecho. Pese a eso, la cuadrilla de Gerpe estuvo acertada. Tras brindar a los tendidos, el toledano se dobló con el toro, que ya mostró su brusquedad y nula humillación. En los medios planteó la faena, en la que casi le levanta los pies del suelo en el primer muletazo, rompiéndole la banda de la taleguilla. Imposible por ese lado. Al natural se la jugó, de uno en uno o como buenamente se podía con este animal. Cuatro varas tomó Intermediario. Ya otra cosa era las ganas de ir al caballo… Buena la lidia de Joao Pedro, premiado como mejor lidiador, que se desmonteró junto a sus compañeros, que también estuvieron acertados con los palos. Incómodo era en la muleta el de Cuadri, porque reponía muy pronto y le costaba pasar al natural, donde le pegó una voltereta. En todo esto, el fuerte viento no ayudaba, porque el animal se descomponía al tocar la pañosa (que tocó demasiado). Por la zurda volvió a ponerse, con el animal cada vez a peor. Lo mejor, la estocada en lo alto. FERIA DEL AFICIONADO Plaza de toros de San Agustín del Guadalix (Madrid). Sábado, 26 de abril de 2025. Lleno en los tendidos. Desafío ganadero entre Prieto de la Cal (1º, 3º y 5º) y Cuadri (2º, 4º y 6º). El último fue premiado con la vuelta al ruedo.

de obispo y oro. Estocada muy delantera (ovación). Estocada (silencio). Juan de Castilla, de blanco y oro. Estocada atravesada (oreja). Pinchazo, estocada corta atravesada y desprendida y varios descabellos (silencio).

de blanco y oro. Estocada atravesada (oreja). Pinchazo, estocada corta atravesada y desprendida y varios descabellos (silencio). Cristóbal Reyes, de azul marino y oro. Pinchazo y estocada caída y trasera (silencio). Dos pinchazos y estocada trasera, tendida, atravesada y caída (silencio).

