Juan de Castilla cae herido de gravedad: dos cornadas en Bayona

El matador de toros colombiano Juan de Castilla cayó herido de gravedad este sábado en la feria francesa de Bayona. El de Medellín sufrió dos cornadas, una de unos 25 centímetros en la ingle, y de otra de unos 10 centímetros en la región anal, la que más preocupaba, aunque según las últimas noticias no afectaba a ningún órgano vital. A pesar del percance, De Castilla paseó la oreja que pagó con su sangre antes de entrar en la enfermería y de ser trasladado posteriormente a un hospital galo para ser operado.

Así describe Marc Lavie en 'Mundotoro' la faena al toro del percance: «El primero, bajo y bien hecho, embistió por abajo con fijeza y codicia en el capote de Juan de Castilla y fue bravo en dos varas. En el último tercio sacó complicaciones, revolviéndose a veces con saña, sin humillar hasta el final y midiendo mucho. Juan de Castilla tragó esta casta incómoda, le sacó muletazos de mérito y fue cogido feamente al final de faena. Tal un garfio, el pitón entró en la entrepierna y zarandeó al torero mucho rato. El colombiano tuvo el pundonor de matar al toro antes de dirigirse a la enfermería, sangrando mucho. Oreja».

Este fue el balance de la llamada corrida de toros de la oportunidad, en la que lidiaron ejemplares de Francisco Javier Arauz de Robles, muy bien presentados y de juego variado en su conjunto. Un encierro que fue de menos a más y en el que muchos animales mejoraron y rompieron en la muleta. El sexto fue el más deslucido junto al primero.

Juan de Castilla cortaría la única oreja, mientras que el resto de sus compañeros dieron la vuelta al ruedo: Rafael Serna, Dorian Cantos, Molina y Víctor Hernández completaban el cartel.

