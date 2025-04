Jorge Martínez: «Que me exijan en Madrid es bonito, porque significa que esperan cosas importantes de mí»

Segunda novillada de la feria, en un día bastante desapacible. Jorge Martínez, Jorge Molina y Sergio Rodríguez, se enfrentaban a una novillada de Montealto.

Y la lluvia y el frío hicieron que el público tardará en meterse en la tarde. Jorge Martínez, que dió muerte al primero, explicó que «tenía buen inicio y había que tratarlo muy suave. Era un poquito agonioso, venía y repetía pero no podía exigirle, porque en cuanto le bajaba la mano lo tiraba. Había que tener delicadeza y tacto para llevarlo dominado, pero sin que se cayera. El toro por el izquierdo siempre cantó que era mejor, así lo he visto con el capote, y he intentado aprovecharlo». Tras acabar con el cuarto, dijo: «cuando uno viene a este tipo de plazas, siempre aspira a conseguir un triunfo importante, y no ha podido ser. Este novillo yo creo que no ha llegado a transmitir la dificultad que tenía el novillo. Pero bueno, no puedo decir nada más… Que me exijan en Madrid es importante y bonito, porque significa que esperan cosas importantes de mí, y me alegro de que me exijan con ese baremo».

Jorge Molina se presentaba en Madrid. «Al principio me ha costado cogerle la embestida, pero al final he visto que apretándole y entregándome ha llegado, y las últimas tandas me las quedo para mí. Tenía ganas de cuajar al animal, y al final el toro me lo ha dado. La espada ha caído un poco delantera. Si hubiera caído bien, no tendría que haber descabellado, y habría podido cortar unan oreja», explicó tras estoquear al segundo de la tarde. Sobre su segundo, el quinto de la tarde, que le propinó una fea voltereta al entrar a matar, dijo: «Estoy un poco dolorido del hombro. No sé si he caído mal y me hecho daño. Yo sabía que el animal me iba a regalar algunas embestidas, pero no iban a ser muchas. En el inicio he sentido cosas buenas por el lado izquierdo, y por el lado derecho todo lo que tenía yo creo que se lo he sacado. Yo esperaba mucho la presentación en Madrid, y espero que no sea mi última tarde, sino que pueda tener muchas más.»

También hacía su presentación Sergio Rodríguez. «En el capote vi que era pronto, pero se ha venido a menos y en Madrid hace falta un toro que se mueva. Por el izquierdo ha sido más costoso. Todo lo que pueda decir son excusas, y queda uno. Con ese inicio de faena he conseguido dar un toque de atención. Una pena que se haya venido un poco abajo», dijo sobre el tercero, en una faena que empezó de rodillas. «Estoy un poco contrariado con este último. Se me metió el pie en un hoyo, y escuché como crujió. El novillo no ha sido fácil, venía muy por dentro, costoso, y no terminaba de humillar, y al final siempre me he enganchado a los chismes», explicó sobre el sexto, novillo en el que llovió más intensamente.

También habló Agustín Montes, ganadero de Montealto: «Ha habido de todo. El primer novillo me ha gustado mucho, tenía mucha clase. El segundo tampoco ha estado mal, el tercero ha tenido más nobleza y calidad. El cuarto bueno… No estoy conforme con la novillada, ha tenido cosas buenas, hay cosas malas. El quinto ha blandeado, y el sexto ha sido un poco brutote. Hay que seguir trabajando para conseguir cotas más altas. La novillada del año pasado ya pasó a la historia, y hay que estar todos los días funcionando, si no la gente se olvida de ti. Lo más importante es lidiar en Madrid, y Madrid es la que da y la que quita. Es una satisfacción muy grande lidiar en esta plaza.»