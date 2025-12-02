Imanol Sánchez, el torero y hombre de empresa con 350.000 seguidores en las redes: «Hay que dar voz a la tauromaquia sin tapujos»

La pandemia le hizo reflexionar que mantener la lucha y la ilusión por triunfar no tenia porque cerrar otras puertas para el futuro personal. «No se puede estar siempre con el 'yo soy torero', por eso intenté abrirme, no depender totalmente del toro ... para ser libre. La pandemia nos dejó, especialmente a los diestros modestos, en una situación económica terrible, y tenía dos opciones: sumarme a la cola y mendigar ayudas o ser consciente de que tenía que compaginar la vida de torero con la vida de empresa».

El zaragozano Imanol Sánchez, con una alternativa de 2013 señala a ABC que «unos trabajan en una fábrica ocho horas y yo me abrí a montar proyectos tanto en torno al mundo del toro como fuera. Estaba metido en redes y era un tiempo en que muchas empresas se iban a pique y necesitaban darse a conocer para sobrevivir. Ese camino emprendí, no por necesidad económica, pues con las direcciones de lidia y un puñado de corridas se puede vivir, pero lo que no quería era andar mendigando y no ser libre».

Imanol Sánchez, en su faceta de empresario en la oficina ABC

A día de hoy gestiona un grupo de empresas y suma más de 350.000 seguidores en las diferentes redes sociales, todo un fenómeno ligado a su entrega a la comunicación y el marketing.Posicionatumarca.com, como gestores de redes sociales y creadores de contenidos digitales que ayuda a las empresas a captar clientes, aumentar ventas y generar visitas; Torosocial, una asesoría taurina centrada en los festejos populares que ofrece seguridad jurídica y una relación con la Administración ágil y digitalizada; y Arena Servisanit, basada en la dotación de servicios médicos a eventos taurinos y de todo tipo.

«Y mi ambición e ilusión por triunfar como torero, por encima de todo», incide Imanol, que explica cómo lo compatibiliza: «Siendo disciplinado y ordenado. Antes, dedicaba todo el día a entrenar, ahora me levanto a las cinco de la mañana, desayuno y me voy a entrenar, después a la oficina hasta el mediodía y por la tarde vuelta a los entrenamientos con mucho campo. Es muy sacrificado, tienes que dejar de lado otro tipo de vida, en vez de ocio lo dedico a mis empresas. No le he quitado ni un minuto a la preparación como torero».

Críticas desde dentro «Cuando estas expuesto en redes, lo que más te duele es sentir la crítica de tu propio sector. Me han dado hasta en el carnet de identidad, aunque luego quienes criticaban se han subido al carro» Imanol Sánchez Torero y empresario

Como horizonte más próximo tiene un contrato de varias corridas en México, «algo que surgió por redes sociales; a través del ganadero Gabriel Lecumberri, que ha llevado casta navarra allí, contacté con Rodrigo Ceballos, que ha preparado una gira de cinco festejos en enero, que pueden ampliarse a seis o siete corridas más», explica el aragonés, que enfatiza: «Fíjate si tengo pasión por el toreo que, sin tener necesidad, afronto esta aventura con la ilusión de quien empieza».

Y tras de sí esa apabullante cifra de seguidores en Facebook, X, Instagram… «que al final no es tanto el número como el alcance que se logra. Siempre he estado muy metido en la comunicación 2.0, y a base de trabajo, de crear contenidos didácticos para dar a conocer el mundo del toro, intentando hacer cosas diferentes, he conseguido sentir ese tremendo apoyo, que surge de conjugar los valores del toro y la comunicación. No hay secreto».

Viaje a México

«Todo sirve para dar voz a la tauromaquia, para defenderla sin tapujos y quitar ese estigma negativo con que es atacada», incide el diestro, que no se ha librado de campañas de antis. «Pero a veces conseguimos revertir la situación, no les vamos a hacer cambiar su opinión, pero sí su respeto», asegura quien se amarga con los ataques de dentro. «Cuando estas expuesto en redes, lo que más te duele es sentir la crítica de tu propio sector, ante propuestas que se salen un poco del carril, me han dado hasta en el carnet de identidad, aunque luego quienes criticaban se han subido al carro».

Con el inmediato viaje a México, con sus proyectos empresariales, con esos cientos de miles de seguidores, Imanol Sánchez mantiene sus anhelos vestido de luces en «Volver a Zaragoza y demostrar mi evolución, confirmar la alternativa y poder torear en la Copa Chenel, en donde llevó años intentando entrar, ojalá sea en esta edición».