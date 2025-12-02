Suscríbete a
ABC Cultural

Imanol Sánchez, el torero y hombre de empresa con 350.000 seguidores en las redes: «Hay que dar voz a la tauromaquia sin tapujos»

Aunque diversifica su futuro, el matador aragonés lucha por su carrera en los ruedos y reivindica un puesto en la Copa Chenel: «Llevo dos años intentando entrar, ojalá sea en esta edición»

La Feria de San Isidro 2026 ya tiene fechas

Imanol Sánchez, con el vestido de luces y el capote de paseo
Imanol Sánchez, con el vestido de luces y el capote de paseo ABC
Ángel González Abad

Ángel González Abad

Zaragoza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La pandemia le hizo reflexionar que mantener la lucha y la ilusión por triunfar no tenia porque cerrar otras puertas para el futuro personal. «No se puede estar siempre con el 'yo soy torero', por eso intenté abrirme, no depender totalmente del toro ... para ser libre. La pandemia nos dejó, especialmente a los diestros modestos, en una situación económica terrible, y tenía dos opciones: sumarme a la cola y mendigar ayudas o ser consciente de que tenía que compaginar la vida de torero con la vida de empresa».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app