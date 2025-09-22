Suscríbete a
Aitana Bonmatí y Dembélé ganan el Balón de Oro

FERIA DE SAN MATEO

El huracán Ventura conquista el territorio Hermoso

Cortó tres orejas, una Sergio Galán y tarde sin aceros de Guillermo Hermoso de Mendoza

Aarón Palacio sustituirá este martes a Pablo Aguado en Logroño

Aarón Palacio, aldabonazo de ilusión y torería a las orillas del Ebro

Ventura sale por la puerta grande
Ángel González Abad

Logroño

Casi tres décadas ha tardado Diego Ventura en debutar en la plaza de la Ribera. Y como en Logroño en otros territorios marcados como propios por la gran figura del rejoneo que fue Pablo Hermoso de Mendoza. A nadie se le escapa el ... freno que tuvo Ventura en todo este tiempo, póngase el adjetivo preferido.

