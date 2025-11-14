Florito: «Madrid es el espejo del toro y el día que fracase no harán falta antitaurinos»

Cuando comenzó a hablar, la voz se le quebró. No suele hablar en público, y mucho menos de sí mismo, pero esta vez era distinto: después de treinta y nueve años en Las Ventas, Florencio Fernández 'Florito' había decidido dar un paso al lado. ... No le gusta la palabra «jubilación», lo repitió varias veces. No se siente un jubilado: se siente un hombre que ama su oficio y que, aunque ya no ejerza ni de mayoral ni de veedor de la Monumental, seguirá pendiente de cada detalle desde la sombra. «He pasado el testigo a mi hijo, pero mientras yo viva, no le van a hacer lo que me han hecho a mí», advirtió, con una mezcla de orgullo, protección y cierta herida antigua.

Los presentes escuchaban en silencio. Se trataba del segundo coloquio organizado por la Asociación El Toro de Madrid este invierno. Y nadie conoce mejor ese toro que Florito. Aunque muchas tardes era lo mejor que se veía en el ruedo, él siempre trabajó callado, sin buscar protagonismo: «Entré por arrastre, y me fui por arrastre». Sin hacer ruido, se despidió también el 12 de octubre -¡cuántas emociones para un día!-, sacando por última vez sus bueyes para cambiar el novillo de César Rincón. «Vine aquí hecho un niño», dijo, y ahí volvió a emocionarse.

Llegó a Madrid «de la mano de don Manuel Chopera». Su padre -quien le enseñó todo- trabajaba con él en otras plazas y Chopera lo quiso para la capital. «Me fui a aprender», recuerda. Aprendió seriedad, disciplina y una forma de trabajar que no admitía atajos: «De él aprendí la seriedad y que era un incansable trabajador. Eso se me quedó grabado». Años después, cuando Chopera dejó Madrid, quiso llevárselo a otra parte. «Yo le dije que me quedaba en Madrid». Aquello marcó su destino.

Noticia Relacionada Nuevo revés para Urtasun: suben los festejos y crecen los públicos taurinos en Madrid Rosario Pérez Los datos de Las Ventas, con más de un millón de espectadores y más de sesenta festejos, son el reflejo del saludable momento de la Fiesta

Después llegaron los Lozano, y con ellos otra forma de entender la plaza. «Madrid es muy bonita, pero hay que conocerla. Aquí todo empresario necesita rodaje. Las Ventas es una plaza de temporada: hay que tener planificación, corridas vistas, un menú preparado».

A fuerza de años, viajes y miles de kilómetros por el campo bravo, construyó una reputación unánime: el hombre que veía el toro de Madrid. «Lo primero que miro son las caras». Esa es la puerta de entrada a todo lo demás. Después vienen los cuerpos, según la ganadería y el encaste. Le gustan «los toros bien hechos», los que pide la afición.

Empieza a ver los toros un año antes, y lleva un planning en la cabeza. Explicó que, tras Reyes, hay que moverlos. Hay que estar encima. «Aquí todos son bonitos en el campo, pero luego en el viaje pierden cuarenta kilos». Aunque remarca que él no está en el campo, y no sabe lo que ocurre por esas fechas en las ganaderías. Esas que tanto sufrieron con el COVID.

«No hay novilladas», dijo sin drama pero para que quedara claro. Cuando lleva una novillada más bonita, se la quitan. Si parchea, a la afición «le queda la mosca detrás de la oreja». Algunas ganaderías no tienen para una corrida o novillada. Luego le acusan de echar utreros demasiado amplios de caras: «Hasta asesino me han llegado a llamar. Pero yo reto a quien quiera a buscar una novillada de Madrid en el campo», que conoce como nadie.

Y lanzó un aviso serio: «Van a desaparecer ganaderías. Porque hacer bien las cosas no es solo sanidad. Es mano de obra». También habló del cambio en las figuras: «Antes se adaptaban a lo que había. Hoy hay ocho ganaderías para contentarles, y si no, no vienen».

De los cinqueños dice que «tienen otra personalidad», más hechos y más serios. Sobre la bravura, es tajante: «El toro que embiste lo hace igual con cinco que con siete años. Y el que no embiste… ese no lo hace nunca, con dos, tres o cuatro». También es una enciclopedia viviente sobre encastes y pitones: «Domecq se desgasta antes que Núñez», explica, con esa naturalidad de quien ha visto miles de astas de cerca.

La parte más dura la contó sin aspavientos, como quien recuerda noches en vela que nadie vio. «Ustedes van al apartado y se sientan en el tendido, pero hay quien recibe los toros, que se pelean por la noche». El que se levantaba, bajaba y los apartaba era Florito. Una noche llegó a enchiquerar seis, él solo, porque se mataban. Al día siguiente, hubo que remendar la corrida porque tres toros habían quedado inservibles. «He salvado corridas enteras», dijo con serenidad, que en él sonaba a verdad. «Soy como un torero bueno: me gusta templar». Se ha ido con una satisfacción íntima: «Me han dicho que todos los toros buenos del campo bravo estaban para Madrid».

Su hijo es quien continúa ahora. Él estará ahí, mirando de reojo, sosteniendo desde atrás. No quiere hablar de jubilación. No quiere esa palabra. Pero sí quiere decir que se ha ganado el descanso. Pero hay heridas: críticas feroces, intereses, enemigos del oficio. Por eso, hoy se convierte también en escudo. «Mientras yo viva, a mi hijo no le van a poder meter mano».

«Mi mujer me decía que lo dejara -contó-, por la dureza de la profesión. Y se iba de la plaza por no escucharles a ustedes». Lo dijo medio en broma, medio en verdad. La presión del cargo ha sido inmensa. La afición de Madrid es exigente: «Solo me pueden recriminar la presentación del toro. Los toros buenos o malos son del ganadero».

Al final volvió a emocionarse. «Les voy a echar de menos: esas voces, esas palmas… Madrid es muy agria para todos. Para toreros, ganaderos... Pero la seriedad del toro se mantiene por ustedes». Y dejó una frase que debería enmarcarse: «Madrid es el espejo del toreo. El día que Madrid fracase, no hacen falta los antitaurinos».

No sabe estar parado, dice. Seguirá en el campo, en otras plazas, con la mente ocupada. Pero una época de Las Ventas queda cerrada. Mejor dicho: queda escrita, porque Florito lo repetía una y otra vez: «No me he jubilado». Sólo ha hecho lo que hacen los buenos toreros: retirarse en lo más alto, pero sin dejar de mirar la puerta de chiqueros.