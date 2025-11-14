Suscríbete a
Florito: «Madrid es el espejo del toro y el día que fracase no harán falta antitaurinos»

El veedor y cabestrero más importante de Las Ventas dio un paso al lado al finalizar esta temporada, pero continuará cerca de los toros y de su plaza

Este jueves, protagonizó un coloquio en la Asociación El Toro de Madrid

Florito, durante el coloquio
Madrid

Cuando comenzó a hablar, la voz se le quebró. No suele hablar en público, y mucho menos de sí mismo, pero esta vez era distinto: después de treinta y nueve años en Las Ventas, Florencio Fernández 'Florito' había decidido dar un paso al lado. ... No le gusta la palabra «jubilación», lo repitió varias veces. No se siente un jubilado: se siente un hombre que ama su oficio y que, aunque ya no ejerza ni de mayoral ni de veedor de la Monumental, seguirá pendiente de cada detalle desde la sombra. «He pasado el testigo a mi hijo, pero mientras yo viva, no le van a hacer lo que me han hecho a mí», advirtió, con una mezcla de orgullo, protección y cierta herida antigua.

