Fernando Adrián reza y Virgen María le concede el triunfo en la última de Pascua en Arlés

Terminaba la Feria de Pascua de Arlés con la ganadería de Virgen María. Muy propio. Como también lo fue el inicio de rodillas, podríamos decir orando, de Fernando Adrián al sexto, que brindó a Juan Bautista. El madrileño, muy religioso, debe rezar con ... mucha fe porque siempre le cae en suerte el toro bueno. Y un lío le formó a Palaciego, que ya mostró cosas buenas en el primer tercio, en el que acudió alegre al caballo, especialmente al segundo puyazo, donde lo dejó largo Adrián. El animal tenía recorrido y aguantaba la exigente muleta del madrileño, que dejó largos pases de pecho al final de cada tanda. Fue acortando distancia el torero, hasta acabar pegándose un arrimón con los pitones tocándole la taleguilla. Y el toro siempre respondiendo. Rubricó la faena como merecía, con un estoconazo que le pusieron las dos orejas en sus manos.

Ya le había cortado una oreja al toro de su debut en el coliseo de Arlés. Se mostró muy templado con el capote y comenzó por un cambiado por la espalda. Valor le echó en una faena que terminó por bernadinas ajustadas. Toda la obra fue en las cercanías, cosa que el toro no aceptó al natural, donde no hubo entendimiento, por lo que basó la labor por la diestra. Se tiró bien a matarlo Fernando, pero el de Virgen María, que tuvo mucha movilidad, ya había echado la persiana. Tampoco le dejó pasar en el segundo encuentro, pero logró dejar media traserita, cortando una oreja.

También demostró valor y ambición un Miguel Ángel Perera que ya en el cuarto comenzó de hinojos la labor con la muleta, rematando el inicio con un gran pase de pecho, ya recuperada la vertical. Largo lo citó Miguel Ángel, como largo era el recorrido del toro, que quería todo por abajo. Lo crujió el extremeño con su poder característico, y le daba los tiempos perfectos entre las tandas para dejar al animal respirar. Al son de Concha flamenca prosiguió al natural, donde a Formón le costaba más. Vuelta a la diestra, acortando ya distancias, para aprovechar hasta la última embestida de este buen toro de Virgen María, que tuvo un gran inicio pero le faltó duración. En el final por luquecinas hizo un pequeño amago de cantar la gallina, aunque el desdén final de Perera resultó muy templado y bonito. La espada le impidió tocar un triunfo, que bien se había ganado.

Abrió la tarde un noble pero descastado toro de Virgen María, que nunca quiso emplearse. Perera, torero poseedor de gran técnica, supo sacarle lo que tenía gracias al buen hacer, con los tiempos justos y el toque preciso, destacando una gran serie al natural, muy templada.

El lote con más calidad pero menos poder se lo llevó Paco Ureña: muy flojito fue el segundo, que brindó Ureña al respetable. El público no terminó de ver a bien esta dedicatoria por la condición del animal, que se derrumbó en el inicio por ayudados por alto del murciano. Aunque más lógico habría sido protestarlo los primeros tercios, no cuando ya no es posible el cambio. Eso sí, el de Virgen María tenía buena intención y mucha calidad en unas embestidas que supo aprovechar Paco. A media alturita, con temple y buen hacer, le sacó buenos muletazos por ambas manos, hasta exprimir a este Concentrado, que no ayudó nada con la espada.

En el capote, ya se vio que el quinto casi no pasaba, pero metía la cara de categoría. Eso sí, casta tuvo para derribar al caballo. Siguió humillando en el capote de Curro Vivas, como se vio en el inicio por bajo de Ureña. Más suave no lo pudo hacer el murciano, pero al aleonado toro no le sobraban las fuerzas. Una lástima, porque cuando iba embestía que daba gusto, y Paco lo dosificó y trató como pedía, sin ninguna brusquedad ni toques fuertes. Pero se acabó ahí Jaqueca, y era imposible que aquello llegara a los tendidos.