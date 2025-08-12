El viento de tormenta que trae y se lleva las orejas

El viento de tormenta, que molestó mucho durante toda la tarde, sirvió para templar un poco el calor sofocante y, a la vez, para que el público que volvía a llenar el coso oscense se pusiera a favor de los de luces. Orejas ... que vienen tan festivas y que se van dejando poco poso.

Así le pasó a Talavante, que solucionó su paso por Huesca a las primeras de cambio. Las dos orejas le cortó al que abrió plaza, un tanto sorpresiva la segunda, es verdad, pues la presidencia se dio prisa en asomar los dos pañuelos. El torillo de El Torero, poca cosa, mostró su intención de humillar con excelente son desde que el extremeño se abrió de capote. Todo el mérito del diestro de mantenerlo y meterlo en el engaño. En los medios comenzó la faena y allí lo templó con la mano izquierda, especialmente en una serie al natural firmada con dos jugosos cambios de mano y uno de pecho que los tendidos acogieron con entusiasmo. Mano baja y buenas formas al pasarlo de derechas en una faena que fue ganando tensión y que acabó a más. La estocada fue definitiva para que Talavante paseará las dos orejas que le abrían, así, de principio, la puerta grande.

Y por ese camino le acompañó el joven Marco Pérez, que desplegó todo su repertorio bajo el viento revuelto y tormentoso. Unas veces mejor y otras no tanto. Su primero lo brindó al diestro Joselito Adame, que ha anunciado la despedida de los ruedos españoles en en esta misma plaza. Se lució con el capote de salida y al abrigo de las peñas anduvo decidido, fácil y grácil, con aires juveniles. Las ganas de triunfar estuvieron por encima del reposo. El de El Torero se quedaba corto y el chaval tuvo el mérito de ir metiéndolo en la muleta. Anduvo esforzado con la mano izquierda y siempre airoso en los remates, donde cosechó las mayores ovaciones. Así hasta la estocada que le valió una oreja.

Sumó otro trofeo del sexto, más descaradito de pitones. De nuevo variado con el capote, salió a rematar su tarde. Porfión con la muleta. Ahora a derechas, ahora al natural, con espada y sin ella, molinetes de pie, de rodillas. No se le puede negar la ambición, otra cosa es el sentimiento y el poso que levanta y deja su toreo en el aficionado. Contentas las peñas, agradecidos los tendidos de sombra. Y a nadie le importó que la espada quedara atravesada, demasiado. A hombros se fue el chaval bajo un viento de tormenta, tan revuelto, tan a favor.

Otra oreja ventosa se llevó Emilio de Justo del quinto, muy firme en sus formas, incansable con una serie al natural sobresaliente. La estocada ya valía el trofeo. Con el segundo lo intentó en una faena de largo metraje.

El viento dio paso a los rayos, truenos y algunas gotas, que acompañaron a Talavante y a Marco Pérez en un festivo final a hombros.