Faltan 222 días para San Fermín y ya se conocen sus ganaderías: lista completa, corrida a corrida

Faltan 222 días para que la fiesta inunde Pamplona. Faltan 31 semanas para que el chupinazo colme las calles de ruido, alegría y toros. Es 26 de noviembre y la Casa de Misericordia lo ha vuelto a hacer: madrugar más que ninguna empresa y escoger ... las ganaderías que se lidiarán en la Feria de San Fermín 2026. Faltan siete meses y la afición ya conoce que en la Monumental pamplonica y en las calles de la capital navarra desfilarán los mismos hierros que se anunciaron esta última temporada.

Fiel a su tradición, no faltan los nombres que acapararon los premios de la Feria del Toro. Una divisa con sello torista, Escolar, los grises que pastan en Lanzahíta, conquistó el codiciado trofeo. Los bravos cárdenos desataron una emotiva tempestad, la que provoca la casta, la del peligro latente. La de las verdaderas raíces de la tauromaquia. Desde el encierro matinal, sembraron el terror cuando Callejero y Cartero camparon a sus anchas y arremetieron contra la muralla humana.

Milagrosamente, no hubo cornadas, pero por la tarde vendieron de nuevo cara su vida y Rafaelillo acabó en la UCI con ocho costillas rotas después de que Juan de Castilla sufriera una cogida estremecedora al entrar a matar. No olvidan toreros ni mozos la tarde de una 12-J de altísima tensión y será uno de los más esperados cuando arranquen los sanfermines.

Tampoco podían faltar Jandilla -honores a Histórico- ni Cebada Gago -honores a Lioso-, ganadores ex aequo del premio Carriquiri al mejor toro del serial navarro.

Completan el elenco ganadero para las corridas a pie los hierros de Fuente Ymbro, Miura, La Palmosilla, Victoriano del Río y Álvaro Núñez, la ganadería con la que Morante de la Puebla abrió por primera ver la Puerta del Encierro. Precisamente, Núñez habló en corto y por derecho en los encierros de RTVE para dar importancia verdadera a las corridas: «Es maravillosa toda esta atención a los encierros, pero reclamo la misma a las corridas, porque el único sentido del toro es lidiarse». «Para nosotros, que somos ganaderos, lo esencial es el toreo -añadió-. Porque el torero domina al toro, no corre de él, se queda quieto y crea arte».

En declaraciones a ABC, también Escolar reinvidicó con claridad que «sin corridas no hay encierro». Y agregó: «Me gustan los encierros y presumo de ser de un pueblo donde ha habido encierros toda la vida, pero sin corrida no hay encierro. Conmigo, por los menos, que no cuenten; rotundamente, no llevaría mis toros».

Lista completa

Así queda la nómina de ganaderías que se expondrán en los Corrales del Gas, correrán por la Estafeta y demostrarán su bravura en la Monumental pamplonica: La Palmosilla (de Tarifa), Fuente Ymbro (de San José del Valle), Álvaro Núñez, Jandilla (de Mérida), José Escolar (de Lanzahíta), Cebada Gago (de Medina Sidonia), Victoriano del Río (de Guadalix de la Sierra) y Miura (de Lora del Río).

En el caso de la novillada, vuelve a optarse por la ganadería navarra de Pincha, que lidió un notable conjunto este año. Para rejones: los murubes salmantinos del Capea y Carmen Lorenzo, una garantía.