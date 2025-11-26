Suscríbete a
Faltan 222 días para San Fermín y ya se conocen sus ganaderías: lista completa, corrida a corrida

La madrugadora Casa de Misericordia ha dado el visto bueno a las divisas de la última edición, con las triunfadoras presentes, desde Escolar a Jandilla y Cebada

José Escolar: «No quiero que las figuras maten mis toros»

Rosario Pérez

Madrid

Faltan 222 días para que la fiesta inunde Pamplona. Faltan 31 semanas para que el chupinazo colme las calles de ruido, alegría y toros. Es 26 de noviembre y la Casa de Misericordia lo ha vuelto a hacer: madrugar más que ninguna empresa y escoger ... las ganaderías que se lidiarán en la Feria de San Fermín 2026. Faltan siete meses y la afición ya conoce que en la Monumental pamplonica y en las calles de la capital navarra desfilarán los mismos hierros que se anunciaron esta última temporada.

