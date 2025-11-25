Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
Mueren cuatro miembros de una familia por un escape de gas en Málaga

La evolución de la bravura y el desarrollo de los festejos, a debate en la asamblea de presidentes de las plazas de toros

Tendrá lugar el próximo fin de semana en la Malagueta

El vestido de banderillero de Ignacio Sánchez Mejías

Plaza de toro de la Malagueta
Plaza de toro de la Malagueta Lances de Futuro

ABC

Málaga

La Unión de Presidentes de Plazas de Toros (UPTE) ha elegido Málaga para celebrar este próximo fin de semana su Asamblea Nacional y la segunda edición de sus Jornadas Técnicas. El encuentro va a tener lugar los días 28 y 29 de noviembre en ... el Centro Cultural La Malagueta, con la colaboración de la Diputación de Málaga.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app