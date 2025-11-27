Suscríbete a
ABC Cultural

Enrique Ponce debuta como apoderado con David de Miranda, uno de los toreros más codiciados: «Está llamado a ser figura»

Tras no firmar con Ramón Valencia al perder la Maestranza, el de Trigueros se decanta por el maestro de Chiva: «Es un espejo, un referente. Tantos paseíllos que le he visto en Huelva, tan grandiosas faenas, y que ahora lleve las riendas de mi carrera me hace muchísima ilusión»

Roca Rey habla por primera vez sobre su nuevo apoderado, Luis Manuel Lozano

Enrique Ponce y David de Miranda, en la finca del maestro de Chiva tras sellar su apoderamiento
Enrique Ponce y David de Miranda, en la finca del maestro de Chiva tras sellar su apoderamiento ABC
Rosario Pérez

Rosario Pérez

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tras deshojar la margarita, David de Miranda será apoderado finalmente por Enrique Ponce. Un acuerdo de torero a torero después de que todo apuntara a que las riendas de la carrera del onubense las dirigiría Ramón Valencia. Pero el histórico cambio en la Real ... Maestranza de Sevilla -en manos de Pagés casi un siglo- ha hecho que no se estampe la rúbrica, a pesar de que Ramón Valencia hijo acompañó al de Trigueros a su cita con Lima y le cerró la corrida de Manizales. Según ha podido saber ABC, de palabra habían dejado claro que el acuerdo solo se sellaría formalmente en caso de que continuase al frente del coso de Baratillo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app