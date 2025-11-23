Emiliano Osornio y la generación que renueva la esperanza del toreo

La tauromaquia se encuentra en un momento dulce. Igual que cada vez hay más gente joven acudiendo a las plazas, cada vez hay más chavales que quieren ser toreros. Y de este grupo, un puñadito sobresale e ilusiona a los aficionados, que ya ... siguen sus pasos. Ahí están los nombres de los ganadores de las ferias de novilladas de esta temporada: Tomás Bastos enamoró Villaseca, El Mene se alzó con la Naranja de Oro de Algemesí, Julio Norte arrasó en Arganda, Mario Vilau ganó la Liga Nacional de Novilladas, y Emiliano Osornio puso su nombre junto a los de los triunfadores del ansiado Zapato de Oro. Sin olvidar -aunque ya sea matador de toros- la proyección de Aarón Palacio.

La nómina de jóvenes que han despuntado en 2025 dibuja uno de los planteles de novilleros más ilusionantes de los últimos años. Cada uno con un sello distinto, pero todos con un denominador común: el hambre, la entrega y la pureza con la que esta generación afronta su camino hacia 2026.

Cincuenta años lleva Arnedo entregando su prestigioso trofeo. Nombres como El Yiyo, Uceda, Ponce o Urdiales han recogido el premio. Medio siglo después, un nuevo nombre se suma a la histórica lista: el del mexicano Emiliano Osornio, que se emocionó cuando cortó las dos orejas a un novillo de El Montecillo el pasado 1 de octubre, sabedor de la bonita obra que había dejado. Los vídeos inundaron las redes y avivaron el deseo de verle.

Y otra imagen dejó este fin de semana, cuando recogió el premio vestido de charro. «Yo nací envuelto en este traje, y representa mis raíces. Ante esta afición me quito el sombrero», dijo ante el aplauso general. Personalidad no le falta, ni toreando ni en la vida. Agradeció a todos los que han formado parte de este certamen, por «dar la oportunidad a los nuevos valores que intentamos abrirnos paso en esta profesión tan bonita que es el ser torero». Y a la afición, porque «si no estuvieran presentes, la tauromaquia no estaría viva. Para mí el premio fue haber estado con ustedes».

Al recoger el premio vestido de charro, Osornio firmó un guiño orgulloso a sus raíces. Y el gesto llegó en un momento significativo: mientras en México algunos dirigentes buscan prohibir la tauromaquia, son los toreros quienes continúan representando al país con autenticidad y libertad allí donde torean.

El novillero, arropado en La Rioja por Curro Vázquez, su mentor del que a buen seguro aprenderá todos los valores de la tauromaquia, y Jesús de Alba, quien apostó por él desde el principio, compartió además un coloquio con ilustres premiados del Zapato de Oro: Enrique Ponce, Diego Urdiales y Javier Conde, en un acto presentado por Federico Arnás. Mejor escuela, imposible.

Su presencia llega en un momento de contraste para la tauromaquia mexicana: mientras surgen toreros con fuerza, las decisiones políticas siguen poniendo trabas. Lo sucedido este sábado en Ciudad Juárez -donde, tras ser suspendidas y después permitidas las corridas en octubre, se ha revocado la autorización, y actualmente la empresa ha presentado una queja- es solo un ejemplo más. Pero si algo ha demostrado siempre el toreo es su resistencia: mientras haya un niño que sueñe con vestirse de luces, y mientras aparezcan chavales como Emiliano u otros jóvenes valores la llama seguirá encendida a ambos lados del Atlántico.

Ayer se doctoró un nuevo torero azteca: Bruno Aloi tomó la alternativa en Aguascalientes, con un padrino de lujo, como es el caso de Roca Rey. Bruno, además, es el flamante triunfador del certamen Cénate Las Ventas, y a buen seguro da muchas alegrías a su país, al igual que Osornio, que ya empieza a sonar en los despachos y corrillos. Quién sabe si abrirá la temporada en Valdemorillo.

El Zapato de Oro no es únicamente un trofeo: es una declaración de futuro. Lo han levantado figuras consagradas y novilleros que se quedaron por el camino, pero todos compartían una misma verdad: el toreo empieza aquí, en esta edad temprana donde nada está hecho y todo es posible. En un año de incertidumbres políticas, pero también de ilusión renovada en los tendidos, nombres como el de Emiliano Osornio confirman que, pese a todo, la tauromaquia sigue avanzando. Porque mientras un chaval salga a la arena con la verdad por delante, la Fiesta seguirá viva.