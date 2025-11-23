Suscríbete a
Emiliano Osornio y la generación que renueva la esperanza del toreo

Las galas de premios que se suceden en invierno ponen en relieve los nombres que pueden marcar un 2026 que ya empieza a fraguarse

Joaquín Moreno de Silva, ganadero de Saltillo: «Sin la integridad la Fiesta se viene abajo»

Osornio, vestido de charro, recoge el Zapato de Oro
Osornio, vestido de charro, recoge el Zapato de Oro ABC
Alicia P. Velarde

La tauromaquia se encuentra en un momento dulce. Igual que cada vez hay más gente joven acudiendo a las plazas, cada vez hay más chavales que quieren ser toreros. Y de este grupo, un puñadito sobresale e ilusiona a los aficionados, que ya ... siguen sus pasos. Ahí están los nombres de los ganadores de las ferias de novilladas de esta temporada: Tomás Bastos enamoró Villaseca, El Mene se alzó con la Naranja de Oro de Algemesí, Julio Norte arrasó en Arganda, Mario Vilau ganó la Liga Nacional de Novilladas, y Emiliano Osornio puso su nombre junto a los de los triunfadores del ansiado Zapato de Oro. Sin olvidar -aunque ya sea matador de toros- la proyección de Aarón Palacio.

