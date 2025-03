La elegancia de Álvaro Burdiel se reivindica en la Copa Chenel

Se pudo celebrar ya por fin la segunda tarde de la Copa Chenel, que, si el tiempo lo hubiera permitido, habría sido la cuarta. Una vez superada la lluvia -que no el frío-, Burdiel y Garzón tocaron pelo, pero de distinto valor. Daniel ... Crespo se fue vacío, pero pudo mostrar sus buenas maneras con el primero.

Abrió la tarde un tío con toda la barba, impropio de plaza de tercera, de Guerrero y Carpintero. El viento impidió ver el buen manejo de Daniel Crespo con el capote, pero sí se vieron las buenas formas del gaditano en una faena de menos a más, de naturales largos, logrando que apenas topara el animal la muleta. Una lástima que la estocada cayera trasera, por perder las manos el animal en el momento del embroque, pues era labor de oreja importante.

Manso y distraído salió del cuarto. Por ello, Daniel Crespo se lo intentó llevar a los medios en el inicio de faena, pero fue imposible, por lo aquerenciado del animal. El viento tampoco ayudaba mucho. En tablas, o mejor dicho, burladeros en esta curiosa plaza, lo intentó por activa y por pasiva Daniel, pero el lucimiento era imposible.

David Garzón, que no perdonó un quite ni en su toro, ni en el de su compañero, cortó una oreja su noble primero, de La Campana. Actitud toda, frente a un astado que no paró de clavar los pitones en el suelo, dando varias volteretas enteras, con el correspondiente quebranto. Mas, tuvo la buena condición para siempre querer coger los vuelos de la muleta, en una faena un punto dilatada en metraje. Largo fue también el trasteo al quinto, en el que ni toro ni torero lograron conectar con los tendidos.

Mala suerte tuvo Álvaro Burdiel con el tercero. Pese a estar el torero muy templado, el animal no le regaló ni una embestida clara. Cuando se perfiló con la espalda, se vio cómo el toro estaba con él, y por ello le tapó la salida y a punto estuvo de prenderlo en ese primer encuentro. Mérito tuvo el espadazo a la segunda, dejándola en buen sitio.

Otra salida más alegre tuvo el bonito burraco que hacía de sexto. Muy torero fue el inicio de faena de Álvaro, llevándose al de Guerrero y Carpintero a los medios, y no pudo estar más templado y elegante. Un cambio de mano fue una preciosidad, y supo resolver con gracia y sevillanía las incómodas embestidas del animal. La clase de Burdiel merecía premio, y así lo consideró el público, que le pidió con fuerza las dos orejas. El presidente concedió un único trofeo, probablemente por el pinchazo previo a una gran estocada.