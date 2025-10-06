Suscríbete a
ABC Cultural

Feria de Otoño

De Víctor Hernández a José Tomás: viaje a las entrañas de la izquierda más pura

Después de convulsionar al natural y cortar un orejón de ley (mereció mayor gloria), derrama su sangre en un quite

Habla la terna de este domingo

Un natural de Víctor Hernández
Un natural de Víctor Hernández guillermo navarro
Rosario Pérez

Rosario Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«De las entrañas de su casa ha salido lo más grande del toreo». Fue el brindis de Víctor Hernández al padre de la figura más pura que han visto los ojos de Madrid: José Tomás. Y aquel toreo se concentró en la izquierda ... de Los Santos de la Humosa, la del matador que bebe en las fuentes del mito de Galapagar. Cumbre al natural Hernández, con la zurda más auténtica de esta temporada venteña. De azul José (Tomás) y oro vestía el madrileño, como aquel de la Beneficencia de las cuatro orejas, en una inmensa faena que a su progenitor le recordó a la primera Puerta Grande de su hijo con los de Alcurrucén. ¡Ahí es nada!

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app