Feria de San Miguel

El petardo ganadero que puso fin a la guerra entre Morante y Roca Rey

Fea por fuera y por dentro una corrida de Cuvillo sin lujo en una tarde en la que la novelería superó a la realidad: adiós a la pugna de los gallos con el abrazo del sevillano y el limeño

Daniel Luque sublima el temple de la izquierda

Javier Zulueta tomó la alternativa (con el mejor toro) con Morante de padrino y Roca Rey de testigo
Javier Zulueta tomó la alternativa (con el mejor toro) con Morante de padrino y Roca Rey de testigo
Rosario Pérez

Rosario Pérez

Sevilla

Se quedó una buena noche para dejar de fumar: poco había que celebrar a la salida de lo que tanto prometía y apenas fue. Se presentía el clímax de la temporada con el cara a cara entre Morante de la Puebla y Roca Rey, ... dos titanes en pugna tras un verano de rivalidades y ecos de polémica. Hasta la Torre del Oro, atalaya áurea que guarda secretos de navegantes y alguna que otra noche de boda, llegaba el susurro del gran acontecimiento taurino de septiembre. ¿Cómo se puede enviar una corrida tan fea, con tan poco lujo en sus hechuras, para las dos grandes figuras? Era la Maestranza el escenario del agarrón más esperado entre el cigarrero y el limeño después de lo de Santander y El Puerto, después de causar baja el de La Puebla en Valladolid y Albacete. Por fin, sus ojos se cruzaron en Sevilla, territorio esencialmente morantista, con el público deseoso de ver otra magna faena de José Antonio en su histórica temporada y otra parte deseosa de que a Andrés se le fuera un pie. Enrarecido el ambiente, más propio de Madrid, con el peruano. Pero aquí no habría ni vencedores ni vencidos: la novelería superó con creces a la realidad. Ni hubo duelos al anochecer, ni miradas que cortasen como cuchillos de nácar. Ni un quite que voltease la tarde. Paz entre los protagonistas con ese abrazo último en una corrida que un espectador definió con claridad cuando doblaba el último: ¡vaya petardo, ganadero! Soberano, fiel al dicho de 'domingo de expectación, domingo de decepción'. Solo el tercer 'No hay billetes' consecutivo en esta Feria de San Miguel –en la que Ramón Valencia se ha anotado un tanto con semejante demanda taquillera– relucía en el broche del serial.

