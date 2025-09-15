Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
El presidente de RTVE propondrá este martes al Consejo de Administración retirar a España de Eurovisión si Israel participa

Dax, una fiesta taurina por todo lo alto

Adiós a la gloria taurina de las plazas de Castilla: bofetada de realidades en Madrid

Luque y Clemente a hombros en Dax
Luque y Clemente a hombros en Dax PRENSA DANIEL LUQUE

François Zumbiehl

Siempre me molestó esta expresión en el famoso aria del Toreador en la Carmen de Bizet, por considerarla un tanto rimbombante y tópica, pero esta vez encajó perfectamente a lo largo de esta tarde de Dax. José Fernando Molina y Juan de Castilla, cogidos ... hace pocos días en la vecina Bayona - este último de gravedad -, reaparecían al lado de Esaú Fernández ante toros de Robert Margé de mucho respeto en cuanto al trapío, encastados, de bravura variada y con complicaciones por su falta de humillación en algunos casos, y por sus embestidas desordenadas los tres últimos. Lo dicho: el valor fue el protagonista de todo el festejo, marcado además por momentos de susto; una cogida en toda regla de Esaú Fernández en su segunda porta gayola, lo que no le impidió dar una larga en tablas al recuperarse inmediatamente, un revolcón propiciado por el sexto al subalterno lidiador, no atendiendo a su capote y viniendo a por él, y varios tropezones sufridos por los toreros ante caras sueltas de astados avisados, que se reservaban al discurrir las faenas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app